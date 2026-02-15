Said El Mala rollt am Rosenmontag mit dem FC durch Köln – doch nach der Niederlage am Wochenende ist die Stimmung auf dem Wagen wohl eher gemischt. Wer sonst noch mitfährt.

Köln (dpa) – Shootingstar Said El Mala wird am Rosenmontag auf dem Karnevalswagen des 1. FC Köln mitfahren. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, wird der 19-Jährige zusammen mit Ragnar Ache und Trainer Lukas Kwasniok von der Männer-Profimannschaft dabei sein. Vom Frauen-Team werden überdies Ex-Nationalspielerin Marina Hegering und Vanessa Leimenstoll teilnehmen. Mit von der Partie ist außerdem auch FC-Präsident Jörn Stobbe.

Ein Großteil der Profis werde den Rosenmontagszug zudem von der Tribüne am Heumarkt aus verfolgen, hieß es. Der Verein ist bei einem der größten Karnevalsumzüge im Rheinland traditionell mit einem eigenen Wagen vertreten. In Feierlaune dürften die Spielerinnen und Spieler aber nur eingeschränkt sein: Während die Männer am Samstagabend mit 1:3 beim VfB Stuttgart unterlagen, verloren die Frauen bereits am Freitagabend 1:2 gegen Bayer Leverkusen.