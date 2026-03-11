Florian Kainz verabschiedet sich nach über 200 Spielen für den 1. FC Köln aus dem Profifußball. Bis Sommer hat er noch ein großes Ziel mit dem FC.

Köln (dpa) – Der frühere Kölner Kapitän Florian Kainz wird seine Profikarriere nach dieser Saison beenden. «Irgendwann geht jede Reise mal zu Ende. Im Sommer werde ich dem Fußball Servus sagen», sagte der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler des abstiegsbedrohten Bundesligisten in einer auf Instagram verbreiteten Videobotschaft. Kainz war 2019 vom Ligarivalen Werder Bremen an den Rhein gewechselt.

«Wo die eine Reise zu Ende geht, beginnt aber meistens eine neue: Ich freue mich, bald mehr Zeit mit der Familie und Freunden zu haben. Bis dahin werde ich im Rahmen meiner Möglichkeiten alles dafür tun, damit wir unsere Ziele mit diesem großartigen Club erreichen», führte Kainz weiter aus. «Lieber Fußball, vielen Dank für alles.»

Schwerer Stand bei Kwasniok

Unter FC-Trainer Lukas Kwasniok kommt der frühere Schlüsselspieler in dieser Saison nicht wirklich zum Zug. Bisher verzeichnet Kainz lediglich elf Einsätze – davon keinen über die volle Spielzeit.

Insgesamt stand er für die Kölner in 202 Pflichtspielen auf dem Platz, sein Profidebüt hatte Kainz als 17-Jähriger in seiner österreichischen Heimat bei Sturm Graz gegeben. Nach einer weiteren Station bei Rapid Wien wechselte er 2016 schließlich in der Bundesliga.