Vor dem Playoff-Start vergibt die Deutsche Eishockey Liga ihre Jahres-Auszeichnungen. Trainer, Torhüter und Spieler des Jahres kommen vom Hauptrundensieger Kölner Haie.

Köln (dpa) – Die Kölner Haie haben bei der Jahres-Preisverleihung der Deutschen Eishockey Liga abgeräumt. Janne Juvonen wurde sowohl zum Torhüter als auch zum Spieler des Jahres gekürt. Trainer des Jahres wurde sein Coach und finnischer Landsmann Kari Jalonen.

Der achtmalige deutsche Meister wurde souverän Hauptrundensieger und stellte dabei mit 116 Punkten den Rekord der Adler Mannheim aus der Saison 2018/2019 ein. Das Playoff-Viertelfinale startet in der kommenden Woche. Zuvor spielen Wolfsburg und Schwenningen sowie Bremerhaven und Nürnberg noch zwei Viertelfinal-Teilnehmer in der Qualifikationsrunde aus.

Jalonen: «Jetzt beginnt die Zeit der Spieler»

«Jetzt beginnt die Zeit der Spieler. Meine Arbeit als Trainer ist mit dem Hauptrunden-Ende getan», sagte Jalonen, der nach dem Saisonende nach zwei Jahren in seine finnische Heimat zurückkehrt.

Riley Barber vom ERC Ingolstadt wurde als Stürmer des Jahres ausgezeichnet. Der US-Angreifer war zusammen mit Liam Kirk von den Eisbären Berlin Torschützenkönig und zweitbester Scorer der Liga. Bester Verteidiger wurde Nicolas Mattinen von den Adler Mannheim und der 19 Jahre alte Fabio Kose von den Löwen Frankfurt Junior des Jahres.