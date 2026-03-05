Köln
Kölner Dom kostet für Touristen künftig Eintritt

Der Kölner Dom wird Touristen in Zukunft Eintritt kosten. Damit sollen die gestiegenen finanziellen Kosten für Pflege, Schutz und den laufenden Betrieb des Doms gedeckt werden, wie das Domkapitel auf einer Pressekonferenz mitteilte. Die Gebühr soll ab der zweiten Jahreshälfte erhoben werden.

© dpa-infocom, dpa:260305-99-732877/1

