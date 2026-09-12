Nach einem verschossenen Elfmeter geht Köln im Duell mit Bremen früh in Führung. Die zu passiven Gastgeber können den Vorsprung jedoch nicht über die Zeit bringen und kassieren den Ausgleich.

Köln (dpa) – Der 1. FC Köln hat den Heimsieg gegen Werder Bremen aus der Hand gegeben. Die Mannschaft von Trainer René Wagner kam vor 50.000 Zuschauern im ausverkauften Kölner Stadion nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Nach der frühen Führung für die Kölner durch Linton Maina (11. Minute) glich Niclas Füllkrug (70.) in der zweiten Halbzeit für Bremen aus.

Maina erlöst Köln nach verschossenem Elfmeter

Die in Dunkelgrün spielenden Bremer legten schwungvoll los und hatten nach vier Minuten die erste Chance. Füllkrug köpfte aber zu zentral in die Arme von FC-Keeper Marvin Schwäbe. Der erste Angriff der Hausherren führte kurz darauf zu einem Handelfmeter (8.), nachdem Youri Regeer den Ball an den ausgestreckten Arm bekommen hatte. Startelf-Debütant Thijs Dallinga trat an, scheiterte jedoch an Karl Hein, der den Flachschuss an den Pfosten lenkte.

Trotz des verschossenen Strafstoßes blieben die Kölner am Drücker. Nach einem von Tom Krauß abgefangenen Pass bediente Ellyes Skhiri an der rechten Strafraumecke Maina, der aus spitzem Winkel flach ins lange Eck zum 1:0 traf. Nur zwei Minuten später verhinderte Hein gegen Krauß den nächsten Treffer. Bremen fand nach der Drangphase und dem frühen Rückschlag zwar ins Spiel zurück, traf aber auf einen tief und engmaschig verteidigenden Gegner.

Bremen fehlt die Durchschlagskraft

Denn mit der Führung im Rücken zogen sich die Kölner weit zurück und lauerten aus ihrer kompakten Defensive auf Konter. Bremen hatte zwar mehr Ballbesitz, fand offensiv aber kaum Lösungen. Immer wieder suchten die Hanseaten Füllkrug mit Flanken, wurden damit jedoch nicht wirklich gefährlich. Strafraumszenen blieben bis zur Pause Mangelware, sodass der FC erstmals in dieser Saison mit einer Führung in die Halbzeitpause ging.

Ohne personelle Änderungen ging es in der einbrechenden Abenddämmerung in die zweite Hälfte. Wie schon im ersten Durchgang gehörte Bremen auch nach dem Wiederanpfiff die erste Chance. Den Abschluss von Oliver Deman parierte Schwäbe jedoch sicher. Beide Mannschaften agierten abwartend und waren darauf bedacht, Fehler zu vermeiden. Köln zeigte sich dabei aber noch passiver als vor der Pause und verschaffte sich kaum noch Entlastungsangriffe.

Den Gästen gelingt der Ausgleich

Ein strammer Schuss von Eren Dinkci klatschte zum Glück der Kölner an die Latte (58.). Kurz darauf zeigte sich auch der FC wieder offensiv. Mikey Moore, der zweite Startelf-Debütant des Tages, sorgte für Raunen auf den Rängen, als er nach einem Solo durchs Mittelfeld aus rund 20 Metern an Hein scheiterte. Auf der Gegenseite schlug Bremen dann verdient zu: Füllkrug traf nach einem Eckball zum sich andeutenden 1:1-Ausgleich.

In der 74. Minute brachte Wagner den zuletzt erkrankten Said El Mala. Doch auch der auf eine Nominierung für die Nationalmannschaft hoffende Stürmer konnte keine entscheidenden Akzente mehr setzen.