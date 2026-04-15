Bundesligist 1. FC Köln kann am Freitag beim FC St. Pauli einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Mit einem Sieg würden die Rheinländer den Drittletzten bis auf acht Punkte distanzieren.

Köln (dpa) – Der abstiegsgefährdete Fußball-Bundesligist 1. FC Köln bekommt am Freitagabend die Chance, einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt zu machen. Im Auswärtsspiel beim Drittletzten FC St. Pauli (20.30 Uhr/Sky) können die Kölner mit einem Sieg ihren Vorsprung vor dem Relegationsplatz auf acht Punkte ausbauen. An den anschließend verbleibenden vier Spieltagen könnten die Hamburger nur noch maximal zwölf Punkte holen.

Durch eine Niederlage hingegen würden die Kölner wieder tiefer in den Abstiegskampf hineingezogen werden. Dann betrüge ihr Vorsprung vor St. Pauli nur noch zwei Punkte. Kölns Trainer René Wagner betonte auf der Pressekonferenz, St. Pauli könne «sehr gefährlich werden». Der jüngste 3:1-Sieg gegen Werder Bremen habe seiner Mannschaft jedoch «Selbstbewusstsein» gegeben. «Die Jungs wirken jetzt noch einen Zacken fokussierter; wir haben in St. Pauli eine Riesenchance und wollen die gemeinsam nutzen.»

El Mala zur WM? «Muss der Bundestrainer entscheiden»

Ohne neue Ausfälle könnte Wagner die Startelf vom vergangenen Wochenende gleich noch einmal aufbieten. Er behält sich aber Änderungen vor. Im Angriff dürfte der 37-Jährige indes kaum etwas verändern wollen. Seine beiden besten Torjäger erzielten zusammen acht der jüngsten 13 Kölner Tore: Said El Mala vier Tore binnen sieben Spielen und Ragnar Ache vier Tore binnen acht Spielen. Zusammen kommen sie in dieser Saison auf 18 der 43 Kölner Treffer. Gefragt, ob El Mala für die deutsche Nationalmannschaft zur WM fahren solle, gab sich Wagner zurückhaltend: «Das muss der Bundestrainer entscheiden.»

Die Kölner sind seit vier Spielen ungeschlagen und haben nach der Trennung von Trainer Lukas Kwasniok unter dessen vormaligem Co-Trainer Wagner in zwei Spielen vier Punkte geholt. St. Pauli ist seit fünf Spielen sieglos.