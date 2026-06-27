Die Roubaix-Siegerin Franziska Koch bestätigt im Thüringer Wald ihre starke Saison. Rad-Idol Jan Ullrich hat eine besondere Aufgabe in der Hitze.

Bad Liebenstein (dpa) – Radrennfahrerin Franziska Koch hat im Thüringer Wald ihre bisher starke Saison mit dem dritten deutschen Straßenrad-Meistertitel nacheinander eindrucksvoll bestätigt. Die Gewinnerin von Paris-Roubaix siegte in Anwesenheit von Rad-Idol Jan Ullrich nach den knapp 107 Kilometern rund um die Kleinstadt Bad Liebenstein. Die 25-Jährige hatte am Freitag schon den Zeitfahr-Meistertitel bejubelt.

Koch setzte sich im spannenden Schlusssprint vor Liane Lippert durch. Justyna Czapla, die knapp 65 Kilometer allein vorangefahren war, kam auf Rang drei. Der starke Solo-Ritt wurde erst in der letzten Runde gestoppt.

Ullrich mit besonderer Aufgabe

Rennbeobachter Ullrich, einziger deutscher Tour-de-France-Sieger, reiste wegen seines Sohns zu den Titelkämpfen. Dieser nahm am U17-Rennen teil und belegte Rang 16. «Ich habe meinen Sohn verpflegt», sagte Ullrich dem MDR. Der Hitze störte den Ex-Profi nicht. «Ich habe das immer ganz gern gemocht», sagte der 52-Jährige über das Wetter.

Trotz der hohen Temperaturen gab es keine großen Änderungen vonseiten der Veranstalter. Lediglich die Verpflegungszonen wurden aufgehoben, das Anreichen von Wasser und Gels war somit überall an der Strecke möglich.

Sturz auf Strecke

Das Frauen-Rennen konnte allerdings erst etwas später beginnen, da ein Nachwuchsfahrer bei einem Jugendrennen zuvor gestürzt war. Wie eine Sprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht, erlitt aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Am Sonntag (Start 12.45 Uhr) sind die Männer an der Reihe und müssen insgesamt 191,1 Kilometer bewältigen. Im vergangenen Jahr siegte in der Pfalz der Augsburger Georg Zimmermann.