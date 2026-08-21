Frische Seeluft mit einem Hauch Knoblauch: Spaziergänger und Rettungsschwimmer machen an Rostocks Stränden einen ungewöhnlichen Fund.

Rostock (dpa) – Statt Muscheln können Spaziergänger an der Küste Rostocks momentan Knoblauchzehen und -knollen sammeln. Seit Dienstag werden diese in Hohe Düne und Markgrafenheide vereinzelt angeschwemmt, wie die Sprecherin des Landesverbands des Deutschen Roten Kreuzes in Rostock mitteilt.

Strandbesucher wollen in Warnemünde ebenfalls Knollen am Strand verteilt entdeckt haben. Woher der ungewöhnliche Fund kommt, bleibt vorerst rätselhaft. Zuvor hatte die «Ostsee Zeitung» berichtet.