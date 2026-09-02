Tom Kiesler hat sich in der vergangenen Saison zu einer Stütze der Handball-Nationalmannschaft entwickelt. Nun fällt der Gummersbacher für unbestimmte Zeit aus.

Gummersbach (dpa) – Handball-Nationalspieler Tom Kiesler hat sich im Training einen Außenbandriss im Knie zugezogen und wird dem Bundesligisten VfL Gummersbach für mehrere Wochen fehlen. «Das ist brutal, wir sind alle sehr betroffen», sagte VfL-Trainer Gudjon Valur Sigurdsson bei Dyn. Die Verletzung solle zunächst konservativ behandelt werden.

Für Kiesler, der mit der DHB-Auswahl im Januar EM-Silber holte, bedeutet das zudem einen Rückschlag auf dem Weg zur Heim-WM im Januar. Ob der 25 Jahre alte Abwehrspezialist rechtzeitig bis zum Länderspiel-Auftakt in dieser Saison fit wird, ist zumindest fraglich. Das Team von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am 5. November in Berlin im Rahmen der EM-Qualifikation auf Belgien.