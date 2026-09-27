Einen Spieler muss Jürgen Klopp auch beim zweiten Spiel als Bundestrainer aus dem Kader nehmen. Das sehen die UEFA-Regeln vor. Es trifft einen WM-Akteur, der gerade von einer Verletzung zurück ist.

Augsburg (dpa) – Jürgen Klopp verzichtet im zweiten Nations-League-Spiel gegen Griechenland auf Innenverteidiger Nico Schlotterbeck. Das geht aus der Kaderliste der UEFA für die Partie der Fußball-Nationalmannschaft am Abend (20.45 Uhr/ARD) in Augsburg hervor. Der Bundestrainer muss einen Akteur aus seinem 24 Spieler umfassenden Aufgebot streichen. Die Regularien erlauben nur 20 Feldspieler und drei Torhüter.

Schlotterbeck hatte am Donnerstag beim 1:1 in den Niederlanden die volle Spielzeit bestritten. Der 26-Jährige war erst kurz vor der Länderspielpause bei Borussia Dortmund nach seiner schweren Knöchelverletzung, die er bei der WM erlitten hatte, zurückgekehrt. Seinen Platz neben Abwehrchef Jonathan Tah dürfte gegen Griechenland Yann Aurel Bisseck von Inter Mailand einnehmen. In Max Rosenfelder vom SC Freiburg steht noch ein weiterer Innenverteidiger im Aufgebot.

BVB-Verteidiger soll aber beim DFB-Team bleiben

Klopp hatte schon angekündigt, dass Schlotterbeck einer der Spieler sein wird, die auch dem DFB-Kader für die zweite Länderspielwoche angehören werden. Der Bundestrainer tauscht sein Personal nach der Partie in Augsburg fast komplett aus. Die Fußball-Nationalmannschaft trifft am Donnerstag in München auf Serbien und am folgenden Sonntag im Rückspiel in Thessaloniki erneute auf Griechenland.

Im Spieltagskader steht diesmal der Hoffenheimer DFB-Debütant Bambasé Conté, der in Amsterdam wegen der 23er-Regel nicht zum Aufgebot gehörte. Mit dabei sind auch Florian Wirtz und Jonathan Burkardt, die Klopp nach den Muskelverletzungen von Jamal Musiala und Kai Havertz früher als geplant zum DFB-Team geholt hatte. Das Duo sollte eigentlich erst dem zweiten Aufgebot angehören. Einen Startelfeinsatz gegen Griechenland hatte Klopp nach nur einer Trainingseinheit aber ausgeschlossen.