Heute beginnt Jürgen Klopps Zeit als Bundestrainer offiziell. Wann zeigt er sich zum ersten Mal im Stadion? Bayern-Sportvorstand Max Eberl hat eine klare Erwartung.

München (dpa) – Jürgen Klopp startet heute offiziell als Bundestrainer – und hat schon einen ersten kleinen Arbeitsauftrag vom Rekordmeister erhalten: Der FC Bayern rechnet fest mit Besuchen des neuen DFB-Coaches bei den ersten beiden Pflichtspielen der Münchner.

Angesprochen darauf, dass Klopp beim Testspiel des Fußball-Rekordmeisters am Samstag (15.30 Uhr/MagentaTV) gegen RB Leipzig nicht erwartet werde, bemerkte Sportvorstand Max Eberl: «Ich bin mir sehr sicher, dass er zum Supercup kommen wird und ich bin mir sehr sicher, dass er zum ersten Spiel gegen den VfB Stuttgart kommen wird.»

Im Supercup gastieren die Bayern in der kommenden Woche in Dortmund, danach (28.8.) steht der Liga-Start gegen die Schwaben an. «Ich glaube, das sind die Spiele, wo seine Arbeit richtig losgeht», ergänzte Eberl in Richtung Klopp. «Wahrscheinlich muss er jetzt erstmal in Frankfurt bei der Zentrale noch ein paar Dinge koordinieren.»

Erstes Länderspielfenster einen Monat nach Dienstantritt

Als Nachfolger von Julian Nagelsmann steht für Klopp nach einem Monat im neuen Job dann das erste Länderspielfenster an. In der Nations League kommt es zwischen dem 24. September und dem 4. Oktober zum Debüt in den Niederlanden, den Heimspielen gegen Griechenland und Serbien sowie einem Auswärtsmatch gegen die Griechen in Thessaloniki.