Die DFB-Elf wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. In der Nations League sind es sogar fünf. Gelingt dem neuen Bundestrainer in München der erste Erfolg? Ein Debüt im Tor ist garantiert.

München (dpa) –

Länderspiel-Bilanz: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Donnerstag (20.45 Uhr/ZDF) in München gegen Serbien ihr 1044. Länderspiel. Nach dem 0:1 gegen Griechenland am vergangenen Sonntag ist das DFB-Team seit vier Partien sieglos. Der letzte Erfolg gelang bei der WM im Sommer im zweiten Gruppenspiel beim 2:1 gegen die Elfenbeinküste in Toronto. 602 Siege, 216 Unentschieden und 225 Niederlagen stehen in der DFB-Gesamtbilanz.

Bundestrainer: Jürgen Klopp ist der erste Bundestrainer seit Helmut Schön, der seine ersten beiden Länderspiele nicht gewinnen konnte. Auf das 1:1 in den Niederlanden folgte ein 0:1 beim Heimdebüt gegen Griechenland. Der spätere Europameister- und Weltmeistertrainer Schön war wenigstens mit zwei Unentschieden gestartet. Klopp droht gegen Serbien ein Negativrekord: Gelingt erneut kein Sieg, wäre er der erste DFB-Cheftrainer überhaupt, der keine seiner ersten drei Partien mit der Nationalmannschaft gewinnen konnte.

Nations League: Die DFB-Auswahl wartet in der Nationenliga inzwischen seit fünf Partien auf einen Sieg. Der letzte war das 2:1 im Viertelfinal-Hinspiel in Mailand gegen Italien am 20. März 2025. In München kommt es am 3. Spieltag der aktuellen Gruppenphase zum Duell der noch sieglosen deutschen Elf (1 Punkt) mit den punktlosen Serben, die ihre ersten beiden Partien gegen Griechenland und die Niederlande jeweils mit 1:2 verloren haben. Für das DFB-Team stehen acht Siege, 13 Unentschieden und sieben Niederlagen in der Nations-League-Bilanz.

Serbien: Das Aufeinandertreffen in der Nations League ist das vierte Spiel zwischen Deutschland und Serbien. Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage stehen in der Bilanz. Die Niederlage im einzigen Pflichtspiel beider Teams gab es bei der Weltmeisterschaft 2010 in Südafrika beim 0:1 in der Gruppenphase. Miroslav Klose sah in der Partie die Gelb-Rote Karte.

DFB-Kader: 25 Akteure zählen zum zweiten Teil des XXL-Aufgebotes von Bundestrainer Klopp für die Partien gegen Serbien und in Griechenland. Der Erfahrenste ist Bayern-Profi Serge Gnabry mit 61 Länderspielen, gefolgt von Offensivspieler Florian Wirtz vom FC Liverpool (46 Einsätze) und dem Leipziger David Raum (39). Im Aufgebot stehen neun Akteure ohne Länderspieleinsatz.

Debüts: Ein Debüt wird es in der Allianz Arena auf jeden Fall geben. Denn alle drei Torhüter, Bayern-Youngster Jonas Urbig, der Augsburger Finn Dahmen und Noah Atubolu von Eintracht Frankfurt kamen noch nicht zum Einsatz.

Torschützen: Wer soll die Tore schießen gegen Serbien? Serge Gnabry ist mit 26 Treffern der erfolgreichste Schütze in Klopps Kader. Eine zweistellige Trefferzahl kann ansonsten nur noch Florian Wirtz mit elf vorweisen. An dritter Stelle folgt Nick Woltemade (4).

Schiedsrichter: Der Norweger Espen Eskas pfeift die Partie in der Allianz Arena. Ein gutes Omen: Der 38-Jährige war auch im März 2024 beim 2:1 der DFB-Elf im Testspiel gegen die Niederlande in Frankfurt der Unparteiische.