Stuttgart (dpa) – VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat das Treffen mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp als «super angenehm» empfunden. «Es war das erste Mal, dass ich ihn kennenlernen durfte. Wir haben uns sehr gefreut über das Treffen und natürlich freuen wir uns, wenn er direkt vor Ort ist und das Interesse zeigt, mit uns zusammenzuarbeiten», berichtete der 44-Jährige vor dem Stuttgarter Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr/Sky). «Das ist was sehr, sehr Positives.»

Am Montag hatte der gebürtige Stuttgarter Klopp das VfB-Training besucht. Auch das 1:5 der Schwaben im Eröffnungsspiel der neuen Bundesliga-Saison beim FC Bayern hatte sich Klopp zuvor angeschaut und den Münchnern mit Trainer Vincent Kompany einen Besuch abgestattet. Der 59-Jährige macht gerade eine Art Rundtour zu verschiedenen Erstligisten.

Der Nachfolger von Julian Nagelsmann wird seinen ersten Nationalmannschaftskader am 17. September benennen. Vier Tage nach der Nominierung versammelt Klopp sein Aufgebot im DFB-Stammquartier in Herzogenaurach. Am 24. September steht in der Nations-League-Gruppenphase in Amsterdam gegen den Erzrivalen Niederlande das große Klopp-Debüt an.

Hoeneß: Klopp zeigte sich offen

Er habe sich über «vieles» mit Klopp ausgetauscht, sagte Hoeneß. Klopp habe sich sehr viel Zeit genommen, er habe mit ihm über eine Stunde zusammengesessen und der Bundestrainer habe sich auch den einen oder anderen Spieler geschnappt. «Wir haben natürlich auch über Perspektiven von Spielern gesprochen Aber auch da ist er total offen», so der VfB-Coach. Als ein Kandidat für die Nationalelf gilt auch Stuttgarts Neuzugang Dzenan Pejcinovic.