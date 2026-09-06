Ein Kleinflugzeug stürzt beim Anflug auf einen Flugplatz ab. Die Ursache ist noch unklar.

Viernheim/Weinheim (dpa) – Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Kleinflugzeug in Südhessen abgestürzt. Es habe sich im Anflug auf einen Flugplatz im baden-württembergischen Weinheim befunden, wie das Polizeipräsidium Südhessen mitteilte. Das Propellerflugzeug stürzte im hessischen Viernheim ab. Nähere Informationen machte die Polizei zunächst nicht.

Auf dem Flugplatz in Weinheim fand an diesem Wochenende ein Sommerfest des Luftsportvereins Weinheim-Bergstraße 1932 statt. Angekündigt waren auch mehrere Kunstflüge.