Ehemaliger Torjäger in Reha
«Kleiner Vespa-Unfall»: Terodde bricht sich Wadenbein
Simon Terodde
Fährt vorerst keine Vespa mehr: Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde. (Archivbild)
Bernd Thissen. DPA

Eigentlich wollte Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde in der Kreisliga kicken. Doch der TV-Experte hat einen Unfall auf einem Motorroller.

Lesezeit 1 Minute

Leverkusen/Köln (dpa) – Ein «kleiner Vespa-Unfall» hat Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde einen Aufenthalt im Krankenhaus eingehandelt. Wie der frühere Torjäger des FC Schalke 04 oder 1. FC Köln bei Instagram schrieb, hat er sich einen Wadenbeinbruch zugezogen und das Syndesmoseband gerissen. «Tut weh. Aber es gibt Schlimmeres – der Blick geht nach vorne.»

Terodde (38) hat 2024 seine Karriere beendet. Mittlerweile arbeitet er als TV-Experte für den Sender Sky und will noch unterklassig kicken. «Besonders bitter ist, dass ich den Trainings- und Saisonstart beim Kreisligisten@ssv_luetzenkirchen_fussball verpassen werde. Nach meiner Zusage hatte ich wirklich richtig Bock drauf!», schrieb Terodde und postete unter anderem ein Foto von sich aus dem Krankenhaus mit eingegipstem rechten Bein. «Jetzt heißt es: Reha und dann will ich noch mal angreifen.»

An das Sky-Team gerichtet schrieb Terodde mit einem Smiley: «Bitte Anfang August einen Hocker für mich bereitstellen.» Die neue Saison in der 2. Bundesliga beginnt am 7. August mit der Partie VfL Bochum gegen Hertha BSC.

© dpa-infocom, dpa:260712-930-374656/1

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