Holstein Kiel legt im Abstiegskampf der 2. Bundesliga eine Erfolgsserie hin. Das bekommt auch der 1. FC Kaiserslautern zu spüren.

Kiel (dpa) – Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga den nächsten großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Der Erstliga-Absteiger besiegte den 1. FC Kaiserslautern mit 3:0 (3:0) und ist mit seinem neuen Trainer Tim Walter jetzt seit vier Spielen ungeschlagen.

Vor 15.034 Zuschauern trafen Umut Tohumcu (16. Minute), Phil Harres (36.) und David Zec (40.) bereits vor der Pause für die Kieler. Die Lauterer büßten nur sechs Tage nach ihrem Sieg bei Hertha BSC wohl auch ihre letzte Chance ein, noch einmal in das Aufstiegsrennen eingreifen zu können.

FCK startet besser

Vor rund 1500 mitgereisten FCK-Fans deutete zumindest in den Anfangsminuten noch nichts auf einen klaren Kieler Sieg hin. Denn die Gäste dominierten die erste Viertelstunde und hatten durch Naatan Skyttä (4.) und Marlon Ritter (10.) zwei gute Chancen zur Führung.

Wendepunkt des Spiels war das Traumtor von Tohumcu. Die 21 Jahre alte Hoffenheim-Leihgabe traf aus rund 20 Metern in den rechten oberen Torwinkel.

Danach war Kiel einem zeitweise völlig indisponierten FCK in allen Belangen überlegen: Holstein war deutlich aktiver, gewann mehr Zweikämpfe – und vergab noch mehrere klare Chancen. Jonas Therkelsen (50./90.) und Harres (59.) hätten den ersten Heimsieg seit dem 18. Januar noch höher gestalten können.