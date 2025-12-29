Kinojahr 2025: Das war der erfolgreichste Film

Die Komödie «Das Kanu des Manitu» lockte fünf Millionen Menschen ins Kino: Michael «Bully» Herbig schlägt damit bisher Hollywood in den Kinocharts und profitiert von einem Trend.

Berlin (dpa) – Mit seiner Westernkomödie «Das Kanu des Manitu» hat Michael «Bully» Herbig den bisher bestbesuchten Kinofilm des Jahres gelandet. Rund fünf Millionen Menschen sahen ihn deutschlandweit, wie die Filmförderungsanstalt (FFA) unter Berufung auf einen Branchendienst berichtete. Die offiziellen Kinozahlen kommen erst in einigen Wochen.

Damit könnte erstmals seit Jahren wieder eine deutsche Produktion der meistgesehene Titel des Jahres sein. Zuletzt hatte das die Komödie «Fack ju Göhte 3» (2017) geschafft. Im Jahr 2024 führte der Animationsfilm «Alles steht Kopf 2» die Kinocharts in Deutschland an, 2023 waren die meisten Tickets für die US-Komödie «Barbie» verkauft worden.

Besonders gut liefen in diesem Jahr auch «Ein Minecraft Film», «Lilo & Stitch» und der vierte Teil von «Die Schule der magischen Tiere». Mit dem dritten Teil des Fantasy-Epos «Avatar: Fire and Ash» läuft seit Kurzem zudem noch ein weiterer möglicher Publikumsrenner im Kino.

2025 auf dem Weg zum zweitbesten Kinojahr seit der Pandemie

«Das Kanu des Manitu» ist eine Fortsetzung des Überraschungserfolgs «Der Schuh des Manitu» (2001). «Der Erfolg von „Das Kanu des Manitu“ hat aus meiner Sicht sicherlich auch mit Nostalgie zu tun. Nostalgie wird gerne auch mal abgewertet, aber hier ist das positiv gemeint», sagte FFA-Vorstand Peter Dinges der Deutschen Presse-Agentur. Zudem sei Herbig per se eine Instanz.

Insgesamt rechnet die FFA für 2025 mit voraussichtlich 90 bis 95 Millionen verkauften Tickets. «Zwar werden wir nicht an die Besuchszahlen von 2023 herankommen, aber wir haben alle Chancen, dass 2025 das zweitbeste Kinojahr seit der Pandemie wird», sagte Dinges.