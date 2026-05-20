In ihrem neusten Film tanzt Anne Hathaway als erfolgreiche Sängerin Mother Mary durch ausverkaufte Arenen. Warum die Songs der spanischen Sängerin Rosalía der 43-Jährigen dabei geholfen haben.

Berlin (dpa) – Die spanische Sängerin Rosalía hat einen wichtigen Einfluss auf Anne Hathaways Rolle als erfolgreicher Popstar im Film «Mother Mary» gehabt. «Ich wurde von so vielen Popstars beeinflusst», sagte die Oscar-Preisträgerin in einer Presserunde. Rosalía aber sei die erste Künstlerin gewesen, deren Musik sie richtig gefühlt habe. «Sie war der erste Schritt, um die Energie in meinem Körper freizusetzen, um als Mother Mary tanzen zu können.»

In dem Musikdrama spielt Hathaway die Popsängerin Mother Mary, die Arenen füllt, von Fans geliebt und gefeiert wird, innerlich aber leer und gebrochen ist.

Sie habe sich mehrere Jahre auf die Rolle vorbereitet, erzählte die Hollywood-Schauspielerin, bekam Gesangs- und Tanzunterricht und schaute sich Konzerte von großen Popstars an. Neben Rosalía war der US-amerikanische Superstar Taylor Swift eine der wichtigsten Inspirationsquellen für sie und Regisseur David Lowery. Gemeinsam besuchten sie ein Konzert der Sängerin in Gelsenkirchen.