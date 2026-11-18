«The Only Living Pickpocket in New York» erzählt von einem alternden Taschendieb, dem eine Beute zum Verhängnis wird. Der Film lebt aber mehr von seiner Atmosphäre als von einer packenden Handlung.

Berlin (dpa) – Ein Taschendieb hat es heutzutage nicht so leicht. Statt Bargeld nehmen die Menschen unterwegs oft nur noch ihre Kreditkarte oder das Handy zum Bezahlen mit, in den Portemonnaies ist also nicht mehr viel zu holen. Diese Erfahrung macht zumindest John Turturro in seinem neuen Film «The Only Living Pickpocket in New York».

Der 69-Jährige («Severance») ist ein wandlungsfähiger Charakterschauspieler, der im Independent-Kino der 1980er und 1990er Jahre groß wurde. Einen Namen machte er sich besonders durch die Zusammenarbeit mit Kult-Regisseuren wie den Coen-Brüdern und Spike Lee («Barton Fink», «Do the Right Thing», «The Big Lebowski»).

Davon handelt der Film

Auch der neue Film von Noah Segan hat einen nostalgischen Charme. Er handelt von dem in die Jahre gekommenen Taschendieb Harry (Turturro), der sein Geld noch mit herkömmlichen Tricks erbeutet – doch die digitalisierte Welt hat ihn eingeholt. Harry wirkt, wenn er so durch New York City streift, wie aus der Zeit gefallen.

Als er eines Tages Dylan (Will Price) – den wohlhabenden Erben einer Mafiafamilie – bestiehlt, nimmt die Handlung an Fahrt auf. Denn Harry hat unwissentlich einen wertvollen USB-Stick geklaut, den er Dylan innerhalb kürzester Zeit zurückbringen muss.

Für wen sich der Film lohnt

«The Only Living Pickpocket in New York» entwickelt seinen Sog vor allem durch die tollen und liebevollen Aufnahmen der Weltmetropole. Er lebt von seinen Bildern und seiner melancholischen Stimmung. Harrys Suche führt durch die U-Bahnen und die verschiedenen Stadtteile New Yorks, etwa wenn er seinen Freund und Pfandhausbesitzer Ben (Steve Buscemi) oder den Ermittler Allan (Giancarlo Esposito) trifft.

Der Film entwickelt sich so vielmehr zu einem melancholischen Porträt über die Stadt im Wandel, das Altern in einer modernen Welt und die Liebe zum Analogen. Wer einen packenden Thriller erwartet, dürfte vielleicht enttäuscht werden. Die Geschichte rückt oft hinter der Atmosphäre zurück. Dafür spielt Turturro, übrigens selbst in New York geboren, den alternden Taschendieb überzeugend mit viel Feingefühl – ein Punkt, der den Film letztlich sehenswert macht.