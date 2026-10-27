«Ali G: Who Iz I?» ist erst vergangene Woche in den Kinos gestartet - nun wandert er zu Prime Video. In dem neuen Film lässt der britische Komiker seine Satirefigur «Ali G» wieder aufleben.

Berlin (dpa) – Erst Ende vergangener Woche startete er in den Kinos. Nun erscheint der Film «Ali G: Who Iz I?» von und mit dem britischen Komiker Sacha Baron Cohen im Stream. Amazon Prime Video zeigt die Komödie ab Mittwoch (28. Oktober) bei sich im Programm, wie der Streamingdienst mitteilte. Auch Schauspieler Cohen («Borat») verkündete als seine Satirefigur «Ali G» den Streamingstart in einem Instagram-Video.

Mit dem neuen Film gibt der Komiker sein Regiedebüt. Darin lässt er seine Kunstfigur nach Jahren wieder aufleben. Der 55-Jährige hatte «Ali G» Ende der 1990er-Jahre geschaffen – eine Art überzeichneter Möchtegern-Gangster, der mit übertriebenem Hip-Hop-Jargon und gespielter Ernsthaftigkeit Interviews führt mit dem Ziel, Vorurteile und Wissenslücken aufzudecken.

Im Film muss «Ali G» laut Ankündigung schockiert feststellen, dass seine langjährige Freundin Julie – gespielt von der britischen Komikerin Morgana Robinson – im achten Monat schwanger ist. «Angesichts eines zusätzlichen Mundes, den es zu ernähren gilt, rafft er sich auf und macht sich auf den Weg nach Amerika, um seinen früheren Ruhm zurückzugewinnen». Dabei stoße er jedoch auf Gegner, die seine Existenz und die seines Kindes bedrohten, heißt es.

Amazon MGM Studios hatte bereits vor dem eigentlichen Kinostart angekündigt, dass «Ali G: Who Iz I?» in den USA nur für ein Wochenende in den Kinos laufen solle. Auch in Deutschland sollte er nur begrenzt auf den Leinwänden zu sehen sein. Vor dem Start hatten einige Kritiker und Beobachter vor allem in Großbritannien bemängelt, ob die Figur nicht überholt sei.