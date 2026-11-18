Wim Wenders hat nach Debatten die umstrittene Nacktszene mit der damals 13-jährigen Nastassja Kinski aus dem Film «Falsche Bewegung» geschnitten. In einem Interview erklärt er nun, was ihn überzeugte.

Berlin (dpa) – Regisseur Wim Wenders (81) findet es richtig, nach Debatten doch noch eine umstrittene Nacktszene mit Nastassja Kinski (65) aus seinem Film «Falsche Bewegung» herausgeschnitten zu haben. In einem Interview mit der Wochenzeitung «Die Zeit» wurde er gefragt, ob das Herausschneiden der Szene eine schmerzhafte Erfahrung gewesen sei.

«Ich habe den Schnitt mit der Cutterin gemacht, und dann habe ich mir den ganzen Film neu angeguckt, ganz allein, von Anfang bis Ende, auf einer großen Leinwand», sagte Wenders. Da habe er gedacht: «Nein, es fehlt mir nichts. Es hat dem Film keinen Schaden getan. Aber einen von Nastassja weggehalten», sagte der Filmemacher («Perfect Days», «Paris, Texas»).

«Und das tut mir leid!»

Grundsätzlich müsse man Filme so erhalten, wie sie seien. «Deswegen habe ich so lange gebraucht, bis ich den Schnitt gesetzt habe, weil ich dachte, an Filmen macht man nichts. Aber dann kam eine erwachsene Frau, die ich sehr schätze, und sie sagte: „Das tut mir weh“», sagte Wenders.

«Wir beide leben noch, das ist eine spezielle Konstellation. Dieser erste Film habe ihre Karriere als Schauspielerin auf die schiefe Bahn gelenkt, meinte Nastassja. Nach „Falsche Bewegung“ hätten andere Filmemacher gedacht: „Die kann ich ausziehen.“ Und das tut mir leid! Deshalb, weil wir beide noch leben und sie mir das sagen konnte, war der Schnitt richtig».

Was die Szene zeigte

Wenders' Film «Falsche Bewegung» von 1975 hatte eine Debatte ausgelöst, nachdem Schauspielerin Kinski eine damals mit ihr gedrehte Szene kritisiert hatte. Sie war im Alter von 13 Jahren mit nacktem Oberkörper zu sehen gewesen und hatte Wenders nach eigenen Angaben seit Jahren gebeten, die etwa zwei Minuten lange Szene zu entfernen. Ein Mann ohrfeigte sie und streichelte dann ihr Gesicht. Kinski trug in der Szene nur eine Unterhose.

Wenders hatte im Mai beim Deutschen Filmpreis gesagt, er würde die Szene «heute nie mehr so machen». Seinem damaligen jungen Ich könne er aber keinen Vorwurf machen. Er habe einen Film in seiner Zeit gemacht. Doch es ergebe sich die Frage für Filmschaffende, wie man mit Filmerbe umgehen solle. Später veranlasste er, dass der Film zunächst nicht mehr öffentlich zugänglich sein sollte und bat um Entschuldigung. Einige Wochen später gab er dann bekannt, die beanstandete Szene aus dem Film zu schneiden.

Auch eine zweite Stelle geschnitten

Er habe durch die Debatte viel dazu gelernt, sagte Wenders nun der «Zeit». «Eine 65-jährige Frau ist dieselbe Person wie das 13-jährige Mädchen, das sie einmal war. Wenn sie heute darunter leidet, ist es so, wie wenn sie es damals gesagt hätte. Also blieb mir nichts anderes übrig, als die Szene herauszunehmen.» Dem Interview zufolge wurde auch eine zweite Szene im Film geschnitten. Der Dialog habe nach dem Schneiden der anderen Szene nicht mehr funktioniert, sagte Wenders.

Im Bundesarchiv liege nun das Negativ der alten Fassung, auch die digital restaurierte Fassung und jetzt auch die mit der Kürzung. «Auch die Debatte muss als Teil der Rezeptionsgeschichte archiviert werden: dass Nastassja mich um die Anpassung des Films gebeten hat, dass wir das in der Stiftung diskutiert haben und dass ich es dann als meine Verantwortung gesehen habe, die Szenen herauszunehmen», sagte Wenders der «Zeit».

Auch die Wim Wenders Stiftung sei angehalten, den Film in seiner alten Fassung zu bewahren und «für bestimmte Zwecke zugänglich zu machen, zum Beispiel für filmwissenschaftliche Seminare», sagte Wenders. «Das müssen wir jeweils diskutieren.»