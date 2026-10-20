München (dpa) – Eine Gruppe von Freunden, ihre Handys und das, was sie verbergen – aus diesen Zutaten wurde das Erfolgsrezept für den Film «Das perfekte Geheimnis», der 2019 in die Kinos kam und dort mehr als fünf Millionen Zuschauer hatte. Sieben Jahre danach erzählt Regisseur Bora Daktekin die Geschichte weiter – mit seinem Star-Ensemble von damals. In München feierte die Fortsetzung mit dem Titel «Der perfekte Urlaub» jetzt ihre Weltpremiere.

Der Film kommt am 22. Oktober in die deutschen Kinos. Auch diesmal wieder mit dabei: die Hauptdarsteller Karoline Herfurth, Elyas M'Barek, Wotan Wilke Möhring, Jessica Schwarz, Florian David Fitz, Jella Haase und Frederick Lau mit dabei. Unterstützt werden sie im zweiten Teil der Geschichte über die verlogene Freundesclique von Diana Amft («Doctor's Diary»).

Verhaltener Premierenapplaus

Gedreht wurde nach dem kammerspielartigen ersten Teil dieses Mal auf Mallorca. Der Plan sei es gewesen, «ihre Geschichte auf eine neue Art weiterzuerzählen», sagte Produzentin Lena Schömann nach der Premiere, denn: «Manche Geschichten sind nach einem Film noch nicht zu Ende erzählt.» Auch wenn die Erstaufführung überraschend verhaltenen Applaus beim Publikum auslöste: Der Film scheint durchaus das Potenzial zu haben, an den Erfolg seines Vorgängers anzuknüpfen.

Eines hat sich aus Sicht von Regisseur Dagtekin jedenfalls nicht geändert: Auch der zweite Teil sei vor allem ein «Film über Freundschaft» und das mit «einem der wohl großartigsten Ensembles».