Ein Vampirthriller im Los Angeles der 80er Jahre: Das ist das neue Schauspiel-Projekt von Wagner Moura. Dabei spielt er an der Seite von Kristen Stewart.

Los Angeles (dpa) – Wagner Moura übernimmt die Hauptrolle in einem Vampirthriller mit Kristen Stewart. Der Film von Regisseur Panos Cosmatos («Mandy») heißt «Flesh of the Gods», wie das Branchenportal «Deadline» berichtete. Das Drehbuch schreibt Andrew Kevin Walker («Sieben»).

Der Oscar-nominierte Moura ersetzt demnach Oscar Isaac («Frankenstein», «Dune»), nachdem es mit diesem Terminkonflikte gegeben habe. In dem Film spielen Stewart («Love Lies Bleeding», «Twilight») und Moura ein Ehepaar im Los Angeles der 80er Jahre, die in einem luxuriösen Wolkenkratzer wohnen. Als das Paar einer mysteriösen Namenlosen begegnet, gerät es in eine Welt voller Nervenkitzel und Gewalt.

Wagner Moura schrieb in diesem Jahr Geschichte, als er als erster Brasilianer für einen Oscar als Bester Hauptdarsteller in «The Secret Agent» nominiert wurde. Für dieselbe Rolle gewann er einen Golden Globe als Bester Hauptdarsteller in einem Drama und in Cannes den Preis als Bester Darsteller. International bekannt wurde er durch seine Rolle des «Pablo Escobar» in der Netflix-Serie «Narcos».