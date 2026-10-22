Zahlreiche ganz verschiedene Rollen spielte der in Berlin geborene Schauspieler bereits. Dafür wird er nun gewürdigt. Auch Filmfans können sich noch mal ein Bild von seinem Talent machen.

Braunschweig (dpa) – Schauspieler August Diehl (50) erhält den Filmpreis «Die Europa». Diehl soll damit als einer der international profiliertesten deutschen Charakterdarsteller gewürdigt werden, wie das Braunschweig International Film Festival (BIFF) bekanntgab. Der europäische Schauspielpreis ist die mit 25.000 Euro am höchsten dotierte Auszeichnung des Filmfestivals. Der Schauspieler soll den Preis am 14. November im Rahmen des BIFF entgegennehmen.

Diehl sei ein Schauspieler, «der mit großen Hollywood-Produktionen ebenso verbunden ist wie mit anspruchsvollem Autorenkino», heißt es in einer Mitteilung des Festivals. Seine Bandbreite an gespielten Rollen sei besonders spannend – «vom SS-Offizier in Quentin Tarantinos Inglourious Basterds über den Widerstandskämpfer Franz Jägerstätter bis hin zu historischen Figuren wie Karl Marx und Wladimir Lenin».

August Diehl wurde 1976 in Berlin geboren und gab sein Debut im Film «23 – Nichts ist so wie es scheint» von 1998. Seinen internationalen Durchbruch schaffte er 2009 mit seiner Rolle in Quentin Tarantinos «Inglourious Basterds». Neben dem Tarantino-Klassiker war er unter anderem auch 2010 in «Salt» an der Seite von Angelina Jolie oder 2021 in «The King's Man: The Beginning» unter anderem mit Ralph Fiennes, Daniel Brühl und Stanley Tucci zu sehen.

Darüber hinaus ist Diehl auch als Theater-Schauspieler tätig. Eine Auswahl der Filme, in denen Diehl mitgewirkt hat, soll auch beim Filmfest in Braunschweig gezeigt werden.