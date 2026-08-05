Naomi Watts leiht ihre Stimme Tom Hollands Künstlicher Intelligenz im neuen «Spider-Man: Brand New Day». Die Schauspielerin erinnert an ein vergangenes gemeinsames Projekt der beiden.

Los Angeles (dpa) – Naomi Watts spielt Tom Hollands helfende Hand im neuen Spider-Man-Film, der einen Rekordstart in den Kinos hingelegt hat. «Von der Rolle deiner Mutter bis zur Rolle deiner KI», schrieb die Schauspielerin (57) auf Instagram. Watts spricht in der englischen Originalversion von «Spider-Man: Brand New Day» die Künstliche Intelligenz E.V., die Peter Parker (Tom Holland, 30) bei seinen Plänen unterstützt.

Mit ihrem Post erinnert Watts an ein vergangenes gemeinsames Projekt der beiden: In «The Impossible» spielte die heute 57-Jährige die Mutter von Tom Hollands Charakter Lucas Bennett. In dem Film aus dem Jahr 2012 wird die insgesamt vierköpfige Familie im Thailand-Urlaub von einem Tsunami erfasst.

Gratulation zu Spider-Mans erfolgreichem Filmstart

Watts gratuliert außerdem Tom Holland und dem Spider-Man-Regisseur Destin Daniel Cretton zum erfolgreichen Start des Films. «Herzlichen Glückwunsch Tom, Destin und dem ganzen „Spider-Man: Brand New Day“-Team zu dem historischen Eröffnungswochenende!! Ich bin unglaublich stolz darauf, auch nur ein kleiner Teil dieses Films zu sein», so die Schauspielerin.

Der Superheldenfilm hatte – was den Umsatz angeht – den erfolgreichsten US-Kinostart der Filmgeschichte hingelegt und damit den bisherigen Rekordhalter «Avengers: Endgame» aus dem Jahr 2019 vom Thron gestoßen. Am Eröffnungswochenende spielte der Film in Nordamerika 360 Millionen US-Dollar ein, 3 Millionen mehr als die Avengers.