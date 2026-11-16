Vor Robert Pattinson wurde James Bond in der Kinoreihe von sechs Schauspielern verkörpert. Der allererste 007 vor der Kamera war nicht Sean Connery, sondern ein Amerikaner.

London (dpa) – Seit mehr als 60 Jahren zählt er zu den populärsten Helden im Kino. James Bond fasziniert bis heute Generationen von Zuschauern. 25 Filme produzierte die familiengeführte Firma EON seit 1962. Nun wird die Reihe von Amazon MGM Studios fortgeführt – mit Robert Pattinson als Geheimagent 007. Vor ihm haben sechs Schauspieler die Rolle geprägt – jeder auf seine Art. Eine Übersicht über die bisherigen Bond-Darsteller.

Sean Connery (1962-1967, 1971, 1983):

Der Schotte prägte James Bond wie kein anderer. «James Bond – 007 jagt Dr. No» machte den bis dato kaum bekannten Schauspieler 1962 zum Weltstar. «Liebesgrüße aus Moskau» (1963) gilt als Inbegriff des Spionage-Thrillers, «Goldfinger» (1964) mit dem berühmten Aston Martin DB5 als Blaupause für Bond-Filme. Connerys Bond war charmant, lässig und gefährlich – eine Mischung, an der sich alle Nachfolger messen lassen mussten.

Nach fünf Filmen wurde Connery der 007-Hype zu viel. Für «Diamantenfieber» (1971) ließ er sich zum Comeback überreden. 1983 kehrte er ein weiteres Mal als Bond zurück und drehte – zum Ärger von Bond-Produzent Albert R. «Cubby» Broccoli – für die Konkurrenz das «Feuerball»-Remake «Sag niemals nie».

George Lazenby (1969):

Der Australier ergatterte die Bond-Rolle ohne Schauspielerfahrung. Er hatte zuvor nur als Model und für Werbespots vor der Kamera gestanden. Lazenby überzeugte die Macher mit seiner physischen Präsenz und Selbstsicherheit. Als erster James Bond zeigte er sich verletzlich – und heiratete. Damals konnten sich nicht alle Zuschauer damit anfreunden. Heute gilt «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» als einer der besten Bond-Filme – unter anderem Regisseur Christopher Nolan («Die Odyssee») ist Fan.

Anders als oft behauptet, wurde Lazenby nicht gefeuert. Der damals 30-Jährige, der für seinen Auftritt als 007 als bester Nachwuchsdarsteller für einen Golden Globe nominiert wurde, lehnte einen Vertrag über weitere Bond-Filme selbst ab. Er war überzeugt, dass Bond keine Zukunft habe, und wollte sich nicht auf die Rolle festlegen lassen. Eine Fehlentscheidung, die der heute 87-Jährige später bereute.

Roger Moore (1973-1985):

In sieben Filmen der Kinoreihe war der Engländer James Bond. Zuvor war Roger Moore durch die Serien «Simon Templar» und «Die Zwei» einem Fernsehpublikum bekannt. Er spielte Bond bewusst anders als Connery. Statt des harten Killers verkörperte er einen eleganten, ironischen Gentleman-Agenten. Die hochgezogene Augenbraue wurde ein Markenzeichen.

Die Filme setzten auf trockenen Humor, viel Sex und alberne Gags. In «Moonraker – Streng geheim» (1979) flog James Bond sogar ins All, um auch dort am Ende in der Schwerelosigkeit mit seiner Partnerin in den Laken zu landen. Bei seinem ersten Einsatz in «Leben und sterben lassen» (1973) war Moore bereits 45 Jahre alt, bei seinem letzten in «Im Angesicht des Todes» (1985) 57.

Timothy Dalton (1987-1989):

Der Theater- und Shakespeare-erprobte Brite gilt vielen als der beste Schauspieler, der jemals Bond war. Nach der gagreichen Moore-Ära machte er die Figur wieder seriös. Sein Bond war so nah an Ian Flemings Romanfigur wie keiner zuvor – hart und kompromisslos. «Der Hauch des Todes» (1987) ist ein klassischer Agentenfilm. Der brutale Rachethriller «Lizenz zum Töten» (1989) war damals umstritten, wird aber heute als Vorläufer der Daniel-Craig-Ära anerkannt, der seiner Zeit weit voraus war.

Ein bereits angekündigter dritter Kinoeinsatz mit Dalton kam wegen eines komplizierten Rechtsstreits, der weitere Bond-Filme zunächst verhinderte, nie zustande. Nach mehreren Jahren des Wartens gab Dalton die Rolle ab.

Pierce Brosnan (1995-2002):

Der Ire stand schon 1986 als neuer James Bond fest, doch eine Vertragsklausel für die TV-Serie «Remington Steele» stoppte ihn in letzter Minute. Acht Jahre später klappte es doch noch. Sein Debüt «GoldenEye» (1995) gilt heute als Klassiker. Mit Brosnan gab es wieder mehr Humor – und erstmals seit 30 Jahren fuhr Bond wieder einen Aston Martin DB5.

An Brosnans viertem Film, dem überdrehten Spektakel «Stirb an einem anderen Tag» (2002), scheiden sich die Geister. Grund dafür sind alberne Actionszenen mit vielen Spezialeffekten und ein unsichtbares Auto. Anschließend wagten die Produzenten einen Neustart der Reihe – ohne Brosnan.

Daniel Craig (2006-2021):

Daniel Craig wurde anfangs skeptisch beäugt und war zudem Opfer einer Internetkampagne. Doch als er in den ersten Szenen von «Casino Royale» (2006) zu sehen war, änderte sich das abrupt. Der Film zeigt Bonds ersten Einsatz und überzeugte Kritiker wie Publikum. Craigs Bond war rau, sehr körperlich und verwundbar.

Obwohl er nur fünf Filme drehte, war Craig die längste Zeit am Stück Bond – 15 Jahre ab seiner Vorstellung als 007. «Skyfall» (2012) spielte als erster Bond-Film mehr als eine Milliarde US-Dollar ein. Nach seinem vierten, «Spectre» (2015), sah es nach Abschied aus. Doch Craig drehte noch «Keine Zeit zu sterben» (2021). Dass Bond im Film ironischerweise genau das passierte, ging vielen Zuschauern zu weit.

Weitere Bond-Darsteller:

Übrigens: Der allererste James Bond vor der Kamera war nicht Connery, sondern der US-Amerikaner Barry Nelson. Er spielte den Agenten 1954 in einer Fernsehverfilmung von Flemings erstem Bond-Roman «Casino Royale» – als Amerikaner namens «Jimmy» Bond.

1967 kam «Casino Royale» als überdrehte Parodie ins Kino, mit David Niven als in die Jahre gekommenem Sir James Bond und mehreren weiteren Bonds. Erst 1999 kamen die Rechte nach einer Einigung mit Sony zu den Bond-Machern.