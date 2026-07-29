In den ersten beiden Neuauflagen des 90er-Jahre-Abenteuerfilms «Jumanji» verwandelten sich Teenager in Videospielfiguren. In dem neuen Teil reißen die Avatare nun aus der virtuellen Welt aus.

Berlin (dpa) – In einem neuen Trailer zur dritten Neuauflage des amerikanischen Fantasy-Abenteuerfilms «Jumanji» sind Dwayne Johnson (54), Jack Black (56), Karen Gillan (38) und Kevin Hart (47) erneut als Videospiel-Charaktere zu sehen. Wie der Trailer zeigt, brechen die vier Figuren im neuen Teil «Jumanji: Open World» diesmal aus dem Videospiel aus – und mit ihnen auch die Tiere und viel Chaos. Auch Danny DeVito (81) mischt in dem neuen Actionstreifen wieder mit. In die Kinos kommen soll der neue «Jumanji»-Teil rund um Weihnachten.

Im ersten «Jumanji»-Film spielten 1995 Robin Williams und eine noch sehr junge Kirsten Dunst die Hauptrolle. Der Film, in dem die Figuren über ein magisches Brettspiel in eine bunte Fantasiewelt voller Dschungel-Tiere gezogen werden, basierte auf dem gleichnamigen Kinderbuch von Chris Van Allsburg.

Erst im Winter 2017 erschien die erste Neuauflage, «Jumanji: Willkommen im Dschungel», war wieder sehr erfolgreich, und besetzt mit Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan und Kevin Hart. 2019 folgte «Jumanji: The Next Level» und nun «Jumanji: Open World». In den ersten beiden Neuauflagen verwandelten sich Teenager in die von Johnson und Co verkörperten Videospielfiguren, nun entkommen also die Videospielfiguren der virtuellen Welt.