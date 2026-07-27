Der britische Schauspielstar ist aktuell in gleich zwei Blockbustern zu sehen und spricht davon, wie viel Spaß ihm die Pressetour macht. Das dürfte nicht immer so gewesen sein, wie er verrät.

London (dpa) – Hollywood-Schauspieler Tom Holland ist eigenen Angaben zufolge nicht von all seinen Filmen der größte Fan. Angesprochen auf die Frage, wie er die stressige Promophase für die Filme «Die Odyssee» und «Spider-Man: Brand New Day» wahrnimmt, sagte der 30-Jährige in dem britischen «Dish Podcast»: «Um ehrlich zu sein, liebe ich es sehr.»

Mache man als Schauspieler Werbung für Filme, «auf die man wirklich stolz ist, dann ist das wirklich einfach, denn wenn man gefragt wird, warum die Leute sich diesen Film ansehen sollten, dann lügt man niemanden an», so Holland. Doch das sei nicht immer der Fall gewesen. Manchmal habe er sich bei Pressetouren zu seinen Filmen bei dieser Frage gedacht: Man soll den Film gar nicht erst ansehen, «denn er ist Mist», sagte Holland mit einem Lachen.

Gleich zwei Blockbuster im Kino

Der Brite ist derzeit in Christopher Nolans «Die Odyssee» und bald wieder als Superheld in «Spider-Man: Brand New Day» im Kino zu sehen. Auf beide Filme sei er «super stolz», so Holland. Dabei schwärmte er auch von Schauspielkollegin Anne Hathaway (43), die als echter Profi bei Presseterminen auftrete. «Für mich war das eine großartige Lernerfahrung.» Neben Holland und Hathaway spielen auch Matt Damon, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o und Charlize Theron in dem Film mit.

Mit dabei in beiden Filmen ist auch US-Schauspielerin und Hollands Partnerin Zendaya (29). Zuletzt hatten Berichte über eine Hochzeit der beiden Stars für Aufsehen gesorgt. Zendaya und Holland verliebten sich während der «Spider-Man»-Dreharbeiten sowohl vor als auch hinter der Kamera.