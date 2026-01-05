Timothée Chalamet erklärt Kylie Jenner seine Liebe

Bei den US-Kritikerpreisen gewinnt der 30-Jährige die Trophäe als bester Hauptdarsteller. In seiner Dankesrede wird er ungewohnt privat.

Santa Monica (dpa) - Schauspiel-Star Timothée Chalamet hat öffentlich seine Liebe zu Kylie Jenner betont. Bei den Critics Choice Awards gewann der 30-Jährige die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller für «Marty Supreme». In seiner Rede wandte er sich an seine «Partnerin seit drei Jahren», Influencerin und Reality-TV-Star Kylie Jenner: «Danke dir für unser Fundament. Ich liebe dich, ich könnte das nicht ohne dich tun.»

Jenner begleitete Chalamet in der Vergangenheit häufiger zu öffentlichen Auftritten, etwa zu einer Premiere seines neuen Films, aber auch zur letzten Oscar-Verleihung oder der Berlinale vergangenen Winter. Mit Bemerkungen zu seinem Privatleben hält sich Chalamet normalerweise zurück.

In «Marty Supreme» spielt der US-amerikanisch-französische Schauspieler einen Tischtennisspieler mit großen Ambitionen. Der Film von Josh Safdie kommt in Deutschland am 26. Februar in die Kinos.

«One Battle After Another» großer Gewinner bei den Kritikerpreisen

Als Gewinner in den wichtigsten Kategorien ist der Film «One Battle After Another» von US-Regisseur Paul Thomas Anderson der große Abräumer der diesjährigen Critics Choice Awards. Der Politthriller mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle machte neben der Auszeichnung als bester Film auch in den wichtigen Kategorien beste Regie und bestes adaptiertes Drehbuch beim am Sonntag (Ortszeit) verliehenen US-Kritikerpreises das Rennen.

Die Trophäe in der Kategorie der besten Darstellerin räumte die irische Schauspielerin Jessie Buckley für «Hamnet» ab.

Viele Preise auch für «Blood & Sinners» und «Frankenstein»

Das mit 17 Nominierungen zuvor als Spitzenkandidat gehandelte Vampir-Südstaatendrama «Blood & Sinners» trug insgesamt vier Auszeichnungen nach Hause, darunter für den 20-jährigen Hauptdarsteller Miles Caton als bester Jungschauspieler.

Vier Auszeichnungen konnte auch «Frankenstein» verbuchen, das Horrorklassiker-Remake von Guillermo del Toro gewann unter anderem den Preis für den besten Nebendarsteller für Jacob Elordi in seiner Rolle als Monster.

«The Secret Agent», ein in der Zeit der brasilianischen Militärjunta spielendes Drama, entschied die Sparte bester nicht englischsprachiger Film für sich.

«Adolescence» räumt als TV-Produktion ab

Haushoher Gewinner unter den Fernsehproduktionen war die Netflix-Serie «Adolescence». Die in einer einzigen Einstellung erzählte Geschichte einer Mordermittlung unter Jugendlichen gewann als «beste Miniserie». Zudem sahnten die Schauspieler Stephen Graham, Owen Cooper und Erin Doherty jeweils eine Trophäe in den Kategorien bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller und beste Nebendarstellerin ab.

Die Critics Choice Awards gelten als wichtige Kritiker-Filmpreise. Ausgewählt werden sie von über 500 Mitgliedern der Critics Choice Association (CCA) aus den USA und Kanada. Als Gastgeberin im kalifornischen Santa Monica stand erneut die US-Komikerin Chelsea Handler auf der Bühne.