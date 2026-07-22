Til Schweiger kehrt als «Axel» zurück: Was sich 30 Jahre nach dem Kultfilm «Der bewegte Mann» alles verändert hat, zeigt die Fortsetzung mit neuem Drehbuch und bekanntem Ensemble.

Berlin (dpa) – Mehr als 30 Jahre nach dem Erfolg der Kino-Komödie «Der bewegte Mann» wird eine Fortsetzung wieder mit Schauspieler Til Schweiger gedreht. Die Regie des neuen Films wird Hermine Huntgeburth führen, wie aus einer Mitteilung der Film- und Medienstiftung NRW hervorgeht, die den Film mit 900.000 Euro fördert. Zuvor hatte das Fachmedium «THE SPOT media & film» berichtet.

Produziert wird die Fortsetzung demnach von den Kölner Firmen Peak Point Pictures und Gesellschaft für Feine Filme. Den Verleih übernimmt Vuelta Entertainment Germany. Zum weiteren Cast gehören Jan Josef Liefers, Marie Bäumer und Rufus Beck. Das Drehbuch stammt den Angaben nach von Judy Horney und Martin Gypkens und basiert auf Comics von Ralf König.

Inhaltlich knüpft der Film 30 Jahre nach den Ereignissen des Originals an. In der Mitteilung wird er wie folgt angekündigt: «„Der bewegte Mann“, 30 Jahre später. Als Axel nach Jahren der Funkstille unangekündigt zur Hochzeit seines schwulen Sohnes auftaucht, gerät das fein austarierte Patchwork-Leben von Ex Doro und Ersatzvater Norbert aus dem Lot – mitten in Midlife-Krisen, Babyplänen und der Frage: Wer ist eigentlich Familie?»