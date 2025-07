Charlize Theron verkörperte in ihrer Karriere schon oft Actionheldinnen. Was sie an dem Genre mag, verriet sie jetzt in einem Interview.

Berlin (dpa) – Actionfilme mit einer Frau in der Hauptrolle haben es nach Worten von Oscar-Preisträgerin Charlize Theron («Monster») in Hollywood weiterhin nicht leicht. «Actionfilme mit weiblichen Hauptdarstellern bekommen seltener grünes Licht», sagte die 49-Jährige im Interview mit der «New York Times» anlässlich der Veröffentlichung des Netflix-Actionfilms «The Old Guard 2».

Sie frustriere es, dass Männer immer einen Freifahrtschein erhalten, sagte Theron weiter. «Wenn Frauen so etwas machen und der Film vielleicht nicht ganz zündet, kriegen sie nicht unbedingt eine zweite Chance.» Theron spielte in verschiedenen Actionfilmen mit, unter anderem in «Mad Max: Fury Road» (2015).

Auf die Frage, was sie an Actionfilmen möge, sagte sie: «Ich liebe das Tanzen, aber ich hätte nie wieder als Tänzerin arbeiten können, oder? Durch Actionfilme konnte ich meinen Körper wieder einsetzen, Geschichten mit ihm erzählen.» Theron tanzte Ballett, eine Verletzung ließ sie zum Schauspiel wechseln.