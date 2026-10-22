In seinem neuen Film macht Elyas M'Barek Zwangsurlaub am Ballermann. Auch persönlich musste er Mallorca erst einmal kennenlernen. Wie hält er es mit der Lieblingsinsel der Deutschen?

München (dpa) – Sein neuer Film spielt dort – privat hat er sich aber noch nie dahin gewagt: Schauspieler Elyas M'Barek (44) war nach eigenen Angaben «noch nie» am Ballermann. «Wir waren vier Monate auf Mallorca, ich war nicht einmal in El Arenal», sagte er im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Ich finde allerdings auch, das ist so ein Klischee, das völlig überholt ist – ohne dass ich jetzt so ein Riesen-Mallorca-Fan bin. Ich bin ja eher Team Ibiza. Aber ich habe durch den Dreh jetzt auch gesehen, was für eine wunderschöne Insel Mallorca ist.»

Der neue Film von Regisseur Bora Dagtekin, «Der perfekte Urlaub», der neu in den Kinos läuft, spielt auf der Lieblingsinsel der Deutschen und mit Klischees von deutschen Touristen auf der Feiermeile am Ballermann. M'Barek hat darin eine der Hauptrollen. «Ich verstehe, warum die Mallorquiner da auch keine Lust mehr drauf haben, dass dieses Ballermann-Bild alles überschattet, weil Mallorca so viel mehr zu bieten hat.»

In seinem neuen Film küsst M'Barek in einer Szene seinen Freund und Kollegen Florian David Fitz. «Ich habe noch nie einen Mann vorher geküsst», sagte er im dpa-Interview. «Es ist aber jetzt auch nichts anderes, als eine Frau vor der Kamera zu küssen, die man normalerweise nicht küssen würde. Das gehört halt zum Job dazu. Und klar, es hilft dann auch, wenn man den Kollegen kennt und sich vertraut.»

«Ich war schon immer gerne in München»

Nach einiger Zeit in New York ist der 44-Jährige inzwischen in seine Münchner Heimat zurückgekehrt. «Ich war schon immer gerne in München», sagte er. Aber das Image der Stadt habe sich geändert. «Mir begegnen auch mehr Leute, die München früher nicht mochten, und heute die Qualität dieser Stadt mehr zu schätzen wissen, gerade, wenn man älter wird.» New York und München könne man nicht vergleichen.

«Jede Stadt hat ihren eigenen Charme», sagte der 44-Jährige. «New York und München sind natürlich so weit auseinander, dass man das gar nicht vergleichen kann. Das sind zwei verschiedene Planeten, die beide ihre eigenen Vor- und Nachteile haben und ihren eigenen Charme. Wenn man für beides Liebe hat, dann stellt sich die Frage einfach überhaupt nicht. Es kann beides nebeneinander existieren, so wie vieles im Leben.»