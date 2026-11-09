«Superman»-Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran geben ihre Führungsposten bei den DC Studios ab. Zur Begründung heißt es, sie werden wieder stärker «kreative Arbeit» verfolgen.

Los Angeles (dpa) – Nach vier Jahren an der Spitze der DC Studios geben «Superman»-Regisseur James Gunn (60) und der britische Filmproduzent Peter Safran (60) ihre Führungsposition ab. Er freue sich sehr darauf, wieder zum «reinen Filmemachen» zurückzukehren, schrieb Gunn auf Instagram. Der überraschende Führungswechsel folgt auf die jüngste Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Skydance. Laut Mitteilung von Skydance wird der frühere Marvel-Manager Jeremy Latcham ab Dezember die Leitung von DC Studios übernehmen.

Gunn («Guardians of the Galaxy», «The Suicide Squad») hatte im vorigen Jahr mit «Superman» als Regisseur und Produzent einen Blockbuster in die Kinos gebracht. «Supergirl» aus dem DC-Universum unter der Regie von Craig Gillespie blieb in diesem Sommer an den Kinokassen aber hinter den Erwartungen zurück.

Gunn und Safran werden trotz des Führungswechsels weiter an bereits angelaufen DC-Projekten mitwirken. Gunn ist unter anderem als Regisseur für die Superman-Fortsetzung «Man of Tomorrow» verantwortlich, die im Juli 2027 in die Kinos kommen soll.