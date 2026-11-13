Mehrfach wurde die Originalversion überarbeitet. Aber im kommenden Jahr können Liebhaber von «Star Wars» den ersten Teil der Saga wieder in der Urfassung bewundern - in ganz besonderem Format.

Berlin (dpa) – Fans des «Star Wars»-Imperiums können im kommenden Frühjahr den allerersten Teil der Kino-Saga in der Originalversion von 1977 sehen. Das teilte Disney mit – und schickte gleich noch ein besonderes Schmankerl für Liebhaber hinterher: Der Film «Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung» wird in ausgewählten Kinos auch im Imax-70mm-Format gezeigt. Das ist das derzeit qualitativ hochwertigste und größte analoge Filmformat der Welt.

Diesen Tag können sich Fans in Deutschland markieren

Anlass für die Wiederaufführung ist das 50. Kinostart-Jubiläum des zuerst veröffentlichten Teils im Jahr 1977 – der in Deutschland zuerst als «Krieg der Sterne» ins Kino kam und später in «Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung» umbenannt wurde. Weltweit kommt die Urfassung laut Disney am 19. Februar zurück auf die Leinwände, in Deutschland laut dem Branchenportal «Filmstarts» bereits am 18. Februar.

Seit der Veröffentlichung wurde der Film von George Lucas mehrfach stark überarbeitet – dass nun das 50 Jahre alte Original gezeigt wird, dürfte hart gesottene Fans besonders erfreuen.