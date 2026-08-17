Harrison Ford wird erneut zu Indiana Jones – und leiht einer Animatronic-Figur sein Gesicht für eine neue Attraktion in einem Disney-Park.

Bay Lake (dpa) – Schauspieler Harrison Ford schlüpft noch einmal in die Rolle des Abenteurers Indiana Jones – für einen Disney-Themenpark. «Bald ist es Zeit für sein nächstes Abenteuer, und ich freue mich, euch mitteilen zu können, dass ich zum allerersten Mal das eigentliche Modell für die Indiana-Jones-Animatronic bin – Schlangenphobie inklusive», sagte Ford in einem Video, das Disney auf Instagram veröffentlichte. Als Animatronic werden in der Regel elektronisch bewegliche Figuren bezeichnet.

Der 84-Jährige stand Disney zufolge Modell für eine bewegliche Figur, die für eine neue Indiana-Jones-Attraktion im Disney-Themenpark «Animal Kingdom» in Florida entsteht. «Indiana Jones und der Mythos der Jadeschlange» soll der Titel des neuen Abenteuers sein. Besucher sollen darin gemeinsam mit Indiana Jones einen Maya-Tempel erkunden und in eine Unterwelt voller Gefahren geraten. Die Bauarbeiten dafür seien noch im Gange.