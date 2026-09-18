Sharon Stone beschreibt sich als «zerbrechliche, schüchterne, sanfte und sehr einfühlsame Künstlerin». Und doch begegnen ihr viele Menschen mit Furcht, wie sie erzählt.

Los Angeles (dpa) – Hollywood-Schauspielerin Sharon Stone löst eigenen Angaben zufolge noch Jahrzehnte nach ihrer Rolle als Serienmörderin im Film «Basic Instinct» Furcht bei ihren Mitmenschen aus. «Die Leute haben immer noch auf die eine oder andere Weise Angst vor mir», sagte die 68-Jährige der Zeitschrift «Variety».

Stone wurde 1992 mit ihrer Rolle als männermordende Krimi-Schriftstellerin im Erotik-Thriller «Basic Instinct» weltberühmt. «Man zeigte den Film der Presse und holte die Journalisten anschließend zu einem Interview mit mir herein», schildert Stone nun. «Sie hatten schreckliche Angst, setzten sich mir gegenüber und gerieten in Panik.» An der Reaktion der Menschen auf sie habe sich bis heute nichts geändert. «Ich glaube, dass das Grundkonzept einer Frau, die sich als eigenständig und unbezähmbar präsentiert, ein furchteinflößendes Konstrukt war und bleibt.»

Stones Mitmenschen haben bis heute Probleme, ihren «Basic Instinct»-Charakter von ihrer Person zu trennen, wie sie erklärt: «Es fällt den Leuten sehr schwer zu verstehen, dass ich eine zerbrechliche, körperlich zierliche, zarte, schüchterne, zurückhaltende, einzelgängerische, sanfte und sehr einfühlsame Künstlerin bin. Ganz und gar nicht wie diese Figur, das hat nichts mit dieser Figur zu tun.»