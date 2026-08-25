Regisseur Martin Scorsese nennt das italienische Kino eine «Quelle der Inspiration». Er wird nun Ehrenpräsident der Filmakademie, die jährlich den wichtigsten Filmpreis Italiens vergibt.

Rom (dpa) – Hollywood-Regisseur Martin Scorsese bekommt eine Ehrenrolle im italienischen Kino: Der 83 Jahre alte US-Amerikaner mit sizilianischen Wurzeln soll Ehrenpräsident der Accademia del Cinema Italiano werden. Diese vergibt jedes Jahr den Filmpreis David di Donatello. Scorsese habe den Vorschlag von Kulturminister Alessandro Giuli und der zuständigen Stiftung für den Posten angenommen, hieß es in einer Mitteilung des Ministeriums in Rom.

Die Ernennung muss noch formell vom Verwaltungsrat der Akademie beschlossen werden. Bereits kurz zuvor wurden die Präsidentin Silvia Calandrelli und der künstlerische Leiter Gian Luca Farinelli neu ernannt.

Scorsese: Italienisches Kino «Quelle der Inspiration»

Scorsese bedankte sich laut Mitteilung für die «prestigeträchtige Aufgabe», die er mit Ehre annehme. «Das italienische Kino war mein ganzes Leben lang eine ständige Quelle der Inspiration», erklärte der Regisseur («Taxi Driver», «Gangs of New York», «The Wolf of Wall Street»). Als Ehrenpräsident wolle er das Engagement der Akademie für die internationale Förderung des italienischen Kinos und der Filmkultur unterstützen. Darauf freue er sich schon.

Der David di Donatello ist der wichtigste nationale Filmpreis Italiens, er wird oftmals als italienisches Gegenstück zu den Oscars bezeichnet. Erstmals verliehen wurde er 1956. Ausgezeichnet werden Leistungen in allen Bereichen des Films, vom Film, Regie und Schauspiel bis hin zu Kamera, Schnitt und Kostüm. Als Trophäe erhalten die Preisträger eine Nachbildung der David-Statue, die der Bildhauer Donatello um das Jahr 1440 geschaffen hat.