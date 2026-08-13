Academy Awards
Schweiz reicht Gaza-Doku für den Auslands-Oscar ein
Schweiz gibt Beitrag für Academy Awards bekannt
Die Oscar-Shortlist für 2027 wird Mitte Dezember bekanntgegeben. (Archivbild)
Chris Pizzello. DPA

Dieses Mal wird kein Spielfilm aus der Schweiz ins Rennen geschickt. Stattdessen setzen die Eidgenossen auf einen dokumentarischen Streifen. Der Film erzählt mittels persönlicher Schicksale vom Krieg.

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Bern (dpa) – Die Schweiz reicht einen dokumentarischen Film über den Gaza-Krieg für das Rennen um den Auslands-Oscar ein. Das gab das Bundesamt für Kultur in Bern bekannt. In dem Streifen «Qui vit encore» («Wer lebt noch») lässt Filmemacher Nicolas Wadimoff neun Geflüchtete aus dem Gazastreifen vor einem abstrakten schwarzen Hintergrund ihre Geschichten erzählen.

«Es ist ein Film, der direkt die Gefühle von Verlust, Entwurzelung und Zugehörigkeit anspricht, die alle Beteiligten teilen», hieß es in der Begründung der Auswahljury für den Schweizer Beitrag zu den Academy Awards. Im Januar hatte «Qui vit encore» bei den Solothurner Filmtagen den mit 60.000 Franken (64.000 Euro) höchstdotierten Filmpreis der Schweiz gewonnen.

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© dpa-infocom, dpa:260813-930-526103/1

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