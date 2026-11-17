Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver sind seit Jahren geschieden, feiern aber weiterhin gemeinsam Weihnachten. Welche Rolle ihre erwachsenen Kinder dabei spielen.

Los Angeles (dpa) – «Terminator»-Star Arnold Schwarzenegger verbringt eigenen Angaben zufolge noch immer Weihnachten mit seiner Ex-Frau Maria Shriver. «Es spielt keine Rolle, ob man geschieden ist oder nicht – wir kommen zusammen», sagte der 79-Jährige dem US-Magazin «People». «Die Kinder lieben das. Also machen wir das so und führen diese Tradition fort.» Über die Weihnachtsfeierlichkeiten mit seiner Ex-Frau erzählte Schwarzenegger: «Wir gehen zu Maria rüber und feiern dann mit ihr, und sie hat einen riesigen Weihnachtsbaum.»

Der Schauspieler und die Journalistin Maria Shriver hatten 1986 geheiratet und 2011 ihre Trennung bekanntgegeben. Aus ihrer Ehe gingen vier gemeinsame Kinder hervor, die inzwischen erwachsen sind. Ihre älteste Tochter Katherine und der Hollywoodstar Chris Pratt («Jurassic World») haben bereits eigene Kinder.

Hintergrund der Trennung des Hollywood-Paars war eine Affäre Schwarzeneggers mit der langjährigen Haushälterin der Familie, aus der ein Sohn hervorging, den er seiner Frau jahrelang verschwiegen hatte.

Schwarzenegger erklärte nun, dass auch nach der Scheidung «die Kinder einen gerne immer zusammen» sähen. Auch Shriver hat zuvor erzählt, dass sie heute eine gute Beziehung zu ihrem Ex-Mann habe. «Arnold und ich verstehen uns gut», sagte sie vergangenes Jahr dem «People»-Magazin. «Wir lachen viel über unsere Kinder, unsere Enkelkinder und uns selbst, und wir sind stolz darauf, dass wir immer noch miteinander reden.»