Pierce Brosnan liebt sein Leben als Schauspieler, daran ändert auch das Älterwerden nichts. Ein bisschen Glück spiele dabei jedoch auch eine Rolle, wie der 73-Jährige selbst sagt.

London (dpa) – Der irische Schauspieler Pierce Brosnan denkt eigenen Angaben zufolge noch lange nicht daran, der Schauspielerei den Rücken zu kehren. «Ich denke an Zeit, ich denke an mein Alter – aber an die Rente denke ich ganz sicher nicht», sagte der 73-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Sein Leben als Schauspieler liebe er «viel zu sehr», um ans Aufhören zu denken. «Und ich habe das Glück, dass ich immer noch engagiert werde. Es ist einfach ein großes Abenteuer», sagte Brosnan.

Brosnan, der in den 90er-Jahren mit seiner Verkörperung von James Bond zum Weltstar wurde, ist jetzt in neuen Folgen der Serie «Mobland – Familie bis aufs Blut» beim Streamingdienst Paramount+ zu sehen. In der Serie verkörpert der Ire den jähzornigen, alternden Gangsterboss Conrad Harrigan. Mit dabei ist auch Oscar-Preisträgerin Helen Mirren («Die Queen», 81), sie übernimmt die Rolle von Conrads manipulativer Ehefrau Maeve.

Sie beide hätten «sehr instinktiv zu diesen Rollen gefunden», sagte Brosnan über Mirren und sich. «Wir mochten uns als Schauspieler und hatten ein großartiges Skript, das machte es einfach.» Vor dem Dreh habe es außerdem «keinerlei Besprechungen oder Proben» gegeben, ergänzte Mirren.