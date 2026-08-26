Der britische Komiker und Schauspieler Sacha Baron Cohen hat viele Gesichter. Eine Kunstfigur ist bald wieder im Kino zu sehen. Ein erster Trailer gibt einen Einblick.

London (dpa) – Der britische Komiker und Schauspieler Sacha Baron Cohen lässt seine Satirefigur «Ali G» nach Jahren wieder im Kino aufleben. Am 22. Oktober erscheint «Ali G: Who Iz I?» in Deutschland – ein am Abend veröffentlichter Trailer gibt erste Einblicke. Und wieder scheint Cohen nichts auszulassen: Ali G und eine Frau, gespielt von der britischen Komikerin Morgana Robinson, erwarten der Vorschau zufolge gemeinsam ein Baby.

An einer Stelle wird «Ali G» gefragt, was für eine Art von Vater er sein wolle. Seine Antwort: «Ich dachte an: abwesend.» Zu sehen sind auch etliche extravagante Outfits, zu hören mehrere Seitenhiebe. Die Hauptfigur sagt an einer anderen Stelle: «Ich war 20 Jahre weg und hab' gechillt. Und in dieser Zeit ist die Welt den Bach runtergegangen. Es gab Covid, Kriege und Ed Sheeran.»

Cohen hatte «Ali G» Ende der 1990er-Jahre geschaffen – eine Art überzeichneter Möchtegern-Gangster, der mit übertriebenem Hip-Hop-Jargon und gespielter Ernsthaftigkeit Interviews führt mit dem Ziel, Vorurteile und Wissenslücken aufzudecken. Das Kino-Comeback nach «Ali G Indahouse» im Jahr 2002 hatte sich angedeutet: In seiner «Ali G»-Rolle war Cohen beispielsweise zuletzt beim Tennis-Turnier in Wimbledon zu sehen.