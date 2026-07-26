Jubel auf der Comic-Con: Gosling wird zum höllischen Motorradfahrer im Marvel-Universum und erfüllt sich damit einen Wunsch. Auch «Black Panther»-Fans können sich ein Kreuz in den Kalender machen.

San Diego (dpa) – Schauspieler Ryan Gosling wird den Antihelden «Ghost Rider» in einer neuen Marvel-Verfilmung spielen. Die Geschichte über den Motorrad-Akrobaten, der einen Pakt mit dem Teufel schließt, soll 2028 in die Kinos kommen, hieß es in einer Mitteilung von Marvel Studios. «Wie ihr wisst, ist das eine Rolle, die ich schon sehr lange spielen wollte», sagte Gosling auf der Comic-Con-Messe in San Diego.

Regie soll Shawn Levy («Deadpool & Wolverine») führen, mit dem Gosling auch für «Star Wars: Starfighter» zusammengearbeitet hat. Ghost Rider ist eine Figur aus dem Marvel-Universum – ein übernatürlicher Antiheld, der für seinen brennenden Schädel, sein höllisches Motorrad und seine Kettenwaffe bekannt ist.

Marvel enthüllt neuen «Black Panther»-Darsteller

Ebenfalls auf der Comic-Con bestätigte Ryan Coogler («Blood & Sinners») seine Rückkehr zu Marvel für die Regie des dritten «Black Panther»-Films. David Jonsson («Alien: Romulus») soll die Rolle des Black Panther übernehmen und folgt damit auf Chadwick Boseman, der 2020 im Alter von nur 43 Jahren gestorben war. Der Film soll am 15. Dezember 2028 in die Kinos kommen, hieß es von Marvel.

Mit Cooglers «Black Panther» gelang den Marvel Studios 2018 einer ihrer größten Erfolge. Der Blockbuster um den afrikanischen König und Superhelden T'Challa mit einer überwiegend schwarzen Besetzung sorgte nicht nur für klingelnde Kinokassen, sondern erhielt auch drei Oscars und gilt als Meilenstein der schwarzen Popkultur.