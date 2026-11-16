Als Batman spielt er bereits einen berühmten Kinohelden. Könnte Robert Pattinson trotzdem 007 werden? Ein Hollywood-Experte hält es für möglich, denn bei der Bond-Reihe ist jetzt vieles anders.

London (dpa) – Die Suche nach dem neuen James-Bond-Darsteller nimmt möglicherweise eine überraschende Wendung: Erstmals in der über 60-jährigen Geschichte der Filmreihe könnte ein etablierter Hollywoodstar die Rolle des berühmten Geheimagenten übernehmen. Wie der bestens vernetzte US-Branchenjournalist Matthew Belloni in seinem Newsletter «Puck» berichtet, spricht einiges für Robert Pattinson («The Batman»). Entschieden ist allerdings noch nichts.

Neben dem 40 Jahre alten Briten sind laut Belloni und anderen Medienberichten vier weitere Schauspieler in der engeren Auswahl: Nicholas Hoult (36), Jack Lowden (36), Josh O'Connor (36) und Callum Turner (36). Lange hieß es, gesucht werde ein eher unbekannter Brite Ende 20 oder Anfang 30. Bond-Produzentin Amy Pascal hatte im August angedeutet, der neue 007 werde noch in diesem Jahr verkündet. Regie bei «Bond 26» führt Denis Villeneuve («Dune»).

Drei Filme statt vier

Aufschlussreich sind laut Belloni die Vorverträge, die alle Bond-Kandidaten vor ihren Probeaufnahmen hätten unterschreiben müssen. Damit sichert sich Amazon MGM ihre Dienste für den nächsten Film sowie Optionen auf Fortsetzungen – das übliche Vorgehen der Studios bei großen Filmreihen.

Diese seien aber nicht alle gleich, schreibt Belloni unter Berufung auf drei mit den Verhandlungen vertraute Quellen. O'Connor und Lowden hätten sich im Fall einer Zusage für vier Bond-Filme verpflichten müssen. Pattinson dagegen habe seine Verpflichtung dank seines Starstatus auf drei Filme reduzieren können und deutlich mehr Geld ausgehandelt.

«Das deutet darauf hin, dass das Studio bereit oder sogar erpicht darauf ist, Zugeständnisse zu machen, um einen namhaften Star als Gesicht für seine wichtigste Filmreihe zu gewinnen», schreibt Belloni. Pattinson und Hoult sprachen demnach erst nach den anderen Kandidaten vor. Villeneuve habe Pattinson beim Vorsprechen sehen wollen. Der Brite spielt in «Dune: Part Three» mit, bei dem der Kanadier Regie führt.

Wegen Batman aus dem Rennen – jetzt wieder dabei?

Eigentlich schien Pattinson für die 007-Rolle kein Thema mehr zu sein. Laut Belloni hatte die frühere, langjährige Bond-Produzentin Barbara Broccoli ihn vor Jahren im Blick, als die Dreharbeiten zu Craigs letztem Bond-Film «Keine Zeit zu sterben» vorbereitet wurden. Als Pattinson dann als neuer Batman verkündet wurde, habe sie das Interesse verloren.

Doch seitdem hat sich einiges geändert. Im Februar 2025 gaben Broccoli und ihr Halbbruder Michael G. Wilson die kreative Kontrolle über die Reihe an Amazon ab. Damit seien auch deren ungeschriebene Regeln weggefallen, glaubt Belloni – etwa jene, dass Bond selbst der Star ist und nicht sein Darsteller. Bislang waren die 007-Schauspieler bei ihrer Verpflichtung keine großen Kinostars. Roger Moore und Pierce Brosnan kannte das Publikum vor allem aus dem Fernsehen.

Auch Batman müsse kein Hindernis mehr sein. «The Batman Part II» wird derzeit gedreht und soll im Februar 2028 ins Kino kommen. Belloni hält es für möglich, dass es Pattinsons letzter Auftritt im Fledermauskostüm ist. Zudem sei er den Medienrummel bereits gewohnt, der jeden neuen Bond begleitet. Seit der «Twilight»-Reihe ist er weltberühmt. In Christopher Nolans «Tenet» spielte er einen Geheimagenten.

Frühere Casting-Direktorin: «Das Wichtige ist James Bond»

Die ehemalige Bond-Casting-Direktorin Debbie McWilliams, die Timothy Dalton, Pierce Brosnan und Daniel Craig als 007 besetzte, wollte sich im Interview der «Sunday Times» zwar nicht an den Spekulationen beteiligen. Der perfekte Bond ist für sie aber ein Schauspieler, von dem man noch nie gehört hat.

Einen großen Star brauche es nicht, um Publikum und Geldgeber anzulocken. «Das Wichtige ist James Bond. Und der ist schon da.» Der aktuelle Hype um die Besetzung wundert McWilliams: «So eine Hysterie hat es noch nie gegeben.»