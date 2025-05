Kardinäle präsentieren sich in lustigen Filmchen, Carolin Kebekus wird zur Päpstin und in den deutschen Kinos rennen viele in den Thriller «Konklave». Was ist da los?

München (dpa) - Was ist ein Konklave? Das dürften die meisten Menschen inzwischen beantworten können. Es ist die Wahl eines neuen Papstes, die am Mittwoch beginnt. Diese Kenntnis liegt wohl weniger an der Popularität der katholischen Kirche, als eher an der großen Aufmerksamkeit. Papst-Kandidaten präsentieren sich in Videos in den sozialen Medien, Carolin Kebekus wird für ihre ARD-Comedy-Show zur Päpstin, Stefan Raab lädt bei RTL zum «Papstwahl Special» (7. Mai/20.15 Uhr) - und der passende Kino-Thriller zum Großereignis wird zum Kassenhit.

Besuchermillion für «Konklave»

Auch im Film «Konklave» stirbt der Papst. Kardinäle aus aller Welt reisen zur Wahl des Nachfolgers nach Rom und im Vatikan entbrennt ein spannender Machtkampf. Mehr als eine Million Menschen wollten den Thriller von Edward Berger bereits in Deutschland sehen, wie der Verleih unlängst mitteilte.

Dabei war Kinostart schon im November. Doch der Tod des realen Papstes Franziskus am Ostermontag katapultierte den Film in die Top Ten - in bundesweit 400 Kinos war er zeitweise wieder im Programm, teilweise mit Publikumsgesprächen.

Papstwahl zwischen Romanze und Paddington

Allerdings sind Filme mit so viel Publikum keine Rarität. Dieses Jahr hätten bereits mehrere Filme die Marke von einer Million Besucher überschritten, meldete der Hauptverband Deutscher Filmtheater (HDF Kino), darunter die romantische Komödie «Wunderschöner» sowie die Kinderfilme «Die drei ??? und der Karpatenhund» und «Paddington in Peru». «Ein Minecraft Film» überschritt - wenig verwunderlich - sogar die Drei-Millionen-Marke.

Dass «Konklave» sich hier nun einreiht, überrascht nur bedingt. Bereits vor Ostermontag fehlten dem Film nach HDF-Angaben nur noch 40.000 Tickets bis zur Besuchermillion. Zudem wurde der Bestseller des britischen Autors Richard Harris von Regisseur Berger («Im Westen nichts Neues») mit viel Prominenz verfilmt: Ralph Fiennes («Grand Budapest Hotel»), Stanley Tucci («Die Tribute von Panem»), John Lithgow («Killers of the Flower Moon») und Isabella Rossellini («Blue Velvet»).