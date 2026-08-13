Hollywood
Raven mit Perücke: Nicole Kidman packt über ihren Sommer aus
Nicole Kidman
Nicole Kidman geht gern getarnt feiern. (Archivbild)
Chris Pizzello. DPA

Scrabble-Abend oder Rave? Nicole Kidman spricht über ihre Sommernächte auf Ibiza, ihre Trennung von Keith Urban und einen überraschenden Bühnenauftritt.

Lesezeit 1 Minute

London (dpa) – Hollywood-Star Nicole Kidman lässt ihre Berühmtheit kein Hindernis für einen ausgelassenen Party-Abend sein. «Ich setze eine Brille auf. Manchmal trage ich eine Perücke, um mich zu tarnen – eine kleine dunkle Perücke –, und dann kann ich einfach tanzen», sagte die 59-Jährige im Interview mit der «British Vogue» auf die Frage, wie ein Abend in ihrem Sommerurlaub aussehe.

Diesen Sommer habe sie etwa in «London, Ibiza, Paris, Portofino...» verbracht, verriet sie dem Modemagazin. Ihre Abende seien «entweder ein kleines Abendessen im Kreis von Freunden oder ein Rave». «Entweder spiele ich Scrabble, oder ich bin unterwegs. So einfach ist das.» Im italienischen Portofino habe sie eines Abends «völlig unerwartet» mit einer Band und dem Tamburin in der Hand auf der Bühne gestanden.

Erst kürzlich hat sie sich von Country-Musiker Keith Urban getrennt. Es liege ein schweres Jahr hinter ihr, sagt sie. Sie sei generell aber ein gefühlsbetonter Mensch: «Ich zerdenke die Dinge nicht und bin wahrscheinlich auch nicht besonders analytisch.» Sie wolle sich nicht von ihrem Verstand «beherrschen» lassen. «Ich hatte eine andere Vorstellung von meinem Leben, aber so ist es nun mal.»

© dpa-infocom, dpa:260813-930-526288/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Freizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren