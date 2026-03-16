Der Hollywoodstar zeigt sich bei der Gala mit einem markanten Oberlippenbart. Moderator Conan O'Brien hält ihn für den «König der Memes» - und will dem Ruf des Schauspielers alle Ehre machen.

Los Angeles (dpa) – Hollywoodstar Leonardo DiCaprio hat mit einem Schnauzer bei den Oscars für Aufsehen gesorgt – und zugleich Material für ein neues Meme geliefert. Moderator Conan O'Brien kündigte gleich zu Beginn der Gala an, er wolle mit dem Schauspieler (51) spontan ein Meme kreieren.

Auf der Leinwand wurde DiCaprio im Publikum gezeigt, dann erschien unter seinem Bild die Einblendung «Das Gefühl, wenn du dem nicht zugestimmt hast» («TFW you didn't agree to this»). Der Schauspieler schaute leicht erstaunt und amüsiert in die Kamera. O'Brien hatte ihn zuvor als «König der Memes» bezeichnet.

DiCaprio geht bei Oscars als Hauptdarsteller leer aus

Tatsächlich liefert DiCaprio mit seiner expressiven Mimik in den sozialen Medien immer wieder Vorlagen für virale Memes, also humorvolle Inhalte, die vielfach online weiterverbreitet werden. Bei der Oscarverleihung zeigte er sich mit einem auffälligen Oberlippenbart auf dem roten Teppich.

DiCaprio war für seine Darstellung im Politthriller «One Battle After Another» für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert, ging aber leer aus. Stattdessen gewann Michael B. Jordan für «Blood & Sinners». DiCaprio war für seine Rolle im Rachethriller «The Revenant – Der Rückkehrer» im Jahr 2016 mit einem Oscar ausgezeichnet worden.