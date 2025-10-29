Erst im September feierte Nina Hoss beim Filmfest in Toronto die Premiere von «Hedda» und wurde dort mit einem Darstellerpreis gefeiert. Nun steht sie für die nächste US-Produktion vor der Kamera.

Los Angeles (dpa) – Die deutsche Schauspielerin Nina Hoss (50, «Barbara», «Tàr») erhält eine Rolle in der US-Produktion «The Julia Set». Die Produktionsfirma Hanway Films gab das Casting der gebürtigen Stuttgarterin für das Coming-of-Age-Drama bekannt. Einzelheiten über die Rolle wurden zunächst nicht genannt.

US-Schauspielerin Gillian Anderson («Akte X») und der aus der «Harry Potter»-Reihe bekannte Brite Jason Isaacs sind bereits an Bord. Die titelgebende Figur Julia wird von der US-Newcomerin Chase Infiniti (25) gespielt, die kürzlich mit dem Actionthriller «One Battle After Another» ihr Filmdebüt gab.

Titelrolle für US-Newcomerin

«The Julia Set» dreht sich um eine junge Mathematikerin, die bei einem prestigeträchtigen Wettbewerb für Mathematikstudenten mitmacht und sich dabei in einem von Männern dominierten Bereich behaupten muss. Das Drehbuch stammt von der Kalifornierin Niki Byrne («Evan Wood») die auch Regie führt. Die Dreharbeiten sind laut «Deadline.com» bereits in London angelaufen.

Hoss in Toronto gefeiert

Hoss arbeitete häufiger in US-Produktionen mit, etwa in der Spionage-Serie «Homeland» und an der Seite von Cate Blanchett in dem Drama «Tár». Zuletzt trat sie für die US-Regisseurin Nia DaCosta in «Hedda» vor die Kamera. Die Verfilmung von Henrik Ibsens Bühnenklassiker feierte im September beim Toronto International Film Festival Premiere. Hoss wurde dort mit dem TIFF Tribute Performer Award ausgezeichnet.