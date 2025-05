Nicole Kidman und Sandra Bullock wollen erneut Kinogänger verhexen. 1998 war das Star-Duo in der Hexenkomödie «Practical Magic» zu sehen - nun kündigt Warner Bros. eine Fortsetzung für 2026 an.

Los Angeles (dpa) – Vor mehr als 25 Jahren verhexten Sandra Bullock (60) und Nicole Kidman (57) in der Komödie «Practical Magic» (1998) das Kinopublikum. Nun schlüpfen die beiden Oscar-Preisträgerinnen in einer geplanten Fortsetzung erneut in die Rollen der Schwestern Sally (Bullock) und Gillian (Kidman) Owens aus einem alten Hexengeschlecht. Das Studio Warner Bros. gab jetzt den Kinostart für September 2026 bekannt. In einem kurzen Video sind die Stimmen der Schauspielerinnen zu hören, die einen Zauberspruch aufsagen.

In dem Originalfilm mit dem deutschen Titel «Zauberhafte

Schwestern» wachsen die jungen Hexenschwestern nach dem Tod ihrer Eltern bei zwei schrulligen Tanten, die sie in die Geheimnisse der Magie und den Fluch der Owen-Frauen einweihen: jeder Mann, der sich in sie

verguckt, kommt auf mysteriöse Weise ums Leben. Regie führte damals Griffin Dunne.

Die Fortsetzung wird von der dänischen Oscar-Preisträgerin Susanne Bier (65, «In einer besseren Welt») inszeniert. Sie arbeitete bereits mit beiden Schauspielerinnen. Mit Bullock drehte sie den Netflix-Erfolgsfilm «Bird Box – Schließe deine Augen» (2018). Für die Miniserie «Ein neuer Sommer» – Originaltitel «The Perfect Couple» – holte sie Kidman vor die Kamera. Über den Inhalt von «Practical Magic 2» wurde zunächst nichts bekannt.