1977 kam der erste «Krieg der Sterne»-Film in die Kinos. 50 Jahre später soll es einen neuen Film geben. Was ist bekannt?

Tokio (dpa) – Der kanadische Schauspieler Ryan Gosling wird die Hauptrolle in einem neuen «Star Wars»-Film übernehmen, der Ende Mai 2027 Weltpremiere feiern soll. Der Film werde «Starfighter» heißen und neue Charaktere einführen, sagten Gosling und Regisseur Shawn Levy bei einem «Star Wars»-Event in Tokio. «Der Film ist ein neues Abenteuer, es sind neue Charaktere, und spielt in einem neuen Zeitraum», sagte Levy. Die Dreharbeiten sollen demnach im Herbst beginnen.

Der erste Film der «Star Wars»-Saga erschien 1977 mit Carrie Fisher, Harrison Ford und Mark Hamill in den Hauptrollen. In den 80er Jahren folgten Filme wie «Das Imperium schlägt zurück» und «Die Rückkehr der Jedi-Ritter». Später folgten neue Ableger. Die von Drehbuchautor, Produzent und Regisseur George Lucas erschaffene «Star Wars»-Saga ist eine der erfolgreichsten Filmreihen der Filmgeschichte.