Los Angeles (dpa) – Der Superheldenfilm «Spider-Man: Brand New Day» hat – was den Umsatz angeht – einen der erfolgreichsten Kinostarts der Filmgeschichte hingelegt und dabei den bisherigen Rekordhalter fast vom Thron gestoßen. Am Eröffnungswochenende spielte der Film in Nordamerika 355 Millionen US-Dollar ein und verfehlte damit den Rekord von «Avengers: Endgame» aus dem Jahr 2019 (357 Millionen Dollar) nur knapp, wie aus Daten des Branchendienstes Box Office Mojo hervorgeht.
Den Rekord für den Eröffnungsfreitag in Nordamerika knackte er aber laut Boxoffice: Am Freitag spielte «Brand New Day» demnach 169,3 Millionen Dollar ein – und brach damit den bisherigen Tagesrekord von «Avengers: Endgame» (157,5 Millionen Dollar). Weltweit spielte der Film von Sony und Marvel Studios (Regisseur: Destin Daniel Cretton) am Eröffnungswochenende 927 Millionen Dollar ein.
In Deutschland gelang dem Blockbuster laut dem Branchenmagazin «THE SPOT media & film» nicht nur der beste Umsatzstart eines «Spider-Man»-Films jemals. Hierzulande sei es immerhin der bisher stärkste Kinostart in diesem Jahr – trotz sommerlicher Temperaturen am Wochenende.
«Spider-Man: Brand New Day» ist die vierte Verfilmung mit Tom Holland als Peter Parker alias Spider-Man. Zendaya spielt seine Freundin. Den bisherigen Platz zwei unter den größten US-Kinostarts hatte ebenfalls ein Spider-Man-Film belegt: «Spider-Man: No Way Home» war 2021 mit 260 Millionen Dollar gestartet.
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